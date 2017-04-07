古迹区招牌漂白计划首波行动 执法组拆14店家非法招牌 北马新闻

（槟城7日讯）在古迹区招牌漂白计划下，槟岛市政厅执法组展开第一波行动，从本月6日晚上至7日上午，拆除了古迹区6街道14个店家的违法招牌及横幅。

槟岛市政厅公共卫生及执照小组交替主席王耶宗今日中午巡视打石街一带的古迹街后说，在古迹区招牌漂白计划下，槟州政府给了古迹区商家一年多，即从2015年6月至2016年6月期间，必需根据乔治市特别区域蓝图里的古迹区招牌漂白规则，重新设计及申请商业招牌。

他也说，当时为了鼓励古迹区店家支持及遵守古迹区漂白计划，凡在2016年底前重新设计及申请商业招牌者，都可在2017年之内豁免营业执照费用。此外，乔治市特别区域蓝图已在2016年9月宪报生效，执法组人员才在昨天晚上展开第一波拆违法招牌及横幅行动。

王耶宗说，执法组人员分别在昨天晚上及今日上午，前往6条古迹街即：打铜街、打石街、亚贵街、四方冷、大铳巷及打石街无尾巷，先后拆除了14个店家的非法招牌及宣传布条。在拆除行动里，无人接到罚款单，执法组人之后给了那些受到波及的业者通知信，解说他们的招牌及横幅违法。

王耶宗：竹帘含商业宣传须申请

王耶宗说，古迹区里店屋前悬挂的竹帘子是被允许的，不过如果竹帘子上有商业宣传的设计和字眼，就必须向槟岛市政厅营业执照部申请。

王耶宗澄清，一家媒体今日报道，执法组人员昨夜在打石街一店屋前拆除了竹帘子。其实，执法组人员拆除的是布条，不是竹帘子。

另一方面，昨天晚上店前横幅遭到执法组人人员拆除的打石街门牌30号店主欧先生说，他是在今年农历新年来临前，悬挂绘有公鸡拜年设计的布条，布条上没广告宣传。每年他都有悬挂横幅来迎接新年，他不清楚今年开始必需申请，得到批准后才能悬挂横幅。