男子遭拦截撞警车 当场起获10万毒品 北马新闻

（亚罗士打7日讯）一名涉嫌拥毒华裔男子，遭警方肃毒组拦截时，非但没有停车，反而加速退车及撞向警车！惟，最后仍被警方当场逮捕，并起获总值10万令吉的毒品包括1.09公斤冰毒、1170颗5仔、390颗摇头丸及234克海洛因。

吉打州警方肃毒组主任希尔米阿里斯表示，落网者是一名年龄35岁的本地华裔男子（无业），警方肃毒组是于4月7日凌晨12时30分，接获情报后在亚罗士打东姑哈米娜路展开取缔行动。

他指出，警方拦截一辆可疑轿车，但该华裔男子司机却作出退车及撞向警车的激烈行为，不过，警方最终截停该辆轿车，并指示该男子接受检查。

他表示，警方在轿车乘客座位下的一包塑料袋，起获7包重约412克的冰毒、1包重约234克的海洛因、1包装有90颗摇头丸的塑料袋及一盒装有1170颗5仔的盒子。

“接着，警方在该名男子带领下到其住家展开进一步搜查行动，并起获22包装有重约672.57克冰毒的塑料袋及300颗摇头丸。 ”

他说，警方充公所有毒品和该辆轿车，并逮捕该名男子作进一步调查。

“该男子的尿液检验呈安非他命阳性反应。”

他表示，警方已向法庭申请延长扣留该男子7天，即从4月7日至13日。警方援引1952年危险毒品法令第39B条文调查此案。此条文下，一旦罪成，将面对绞刑的唯一刑罚。