阿罗拉酒店未申请转换用途 3议员反对改建劳工宿舍 北马新闻

（槟城7日讯）近日闹得沸沸扬扬的外劳入住阿罗拉前酒店建筑物事件，3名国、州议员齐声坚决反对，并指称该建筑物未曾向地方政府，提出改建成为劳工宿舍及转换用途的申请。

表态反对上述事件的3名议员，分别为槟州第一副首长拉昔、槟州房屋委员会主席佳日星，以及峇央峇鲁区国会议员沈志勤。同时，3人于今日也一同召开记者会陈述事件的发生及由来。拉昔也是班台惹雅区州议员，他在会上指出，今年头已得知酒店内数楼层已开始装修改造，为此当时也已通知槟岛市政厅前往调查。

他也说，随后也有居民看到开始有人搬动床褥进入该建筑物，因此也透过书面向州政府投诉此事。为此，他认为，市厅应该针对上述时间采取必要的行动，因为该建筑物并未获得准证改建成为劳工宿舍。

同时，沈志勤则说，至今州政府并未接到关于转换该建筑物用途成为劳工宿舍的申请，且根据州政府的劳工宿舍指南也提及，劳工宿舍需具备2英亩以上的面积，不过该建筑物并未符合指南。他认为，在未获得批准下目前已可见外劳入住该建筑物，这对于其他向州政府申请建设劳工宿舍的厂商而言，相当不公平。

此外，佳日星也在会上指出，其委员会及州政府于2015年7月30日已拟出符合国际标准的“劳工宿舍指南”。他透露，随着州政府在推出了上述指南后，州政府也接到了5项申请，而当中一项位于威南武吉敏惹共有6642个床位的劳工宿舍计划，已进行工地清理的工作。

他指出，另外4项劳工宿舍则包括位于峇都茅、柔府、柏玛当丁宜及威南工业区，相关地点的计划则分别将会建设具备5000、6102、4896及3640个床位的劳工宿舍。

促投报金钱游戏活动

沈志勤吁请其选区峇央峇鲁乃至槟州人民，如果发现有人正在进行金钱游戏（Moeny Game)活动，即刻向国家银行投报此事。

他指出，由于在其峇央峇鲁选区内已发现有不少在参与这项快速致富的计划，所以他在国会中也提出相关问题，而第二财长也指出将会调查此事。他认为，金钱游戏将会降低参与人士的生产力，但其实世界上并不会具备如此好赚的生意。为此，他希望，具有与金钱游戏消息或证据的人士，可向槟城的国家银行投报。