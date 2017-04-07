巴东勿刹市集摊位饱满 玻提升仓库充新市集 北马新闻

（加央7日讯）为了应付逐渐增加的巴东勿刹市集摊位小贩，玻璃市州政府正在提升一所属于玻州经济发展机构的仓库，以作为新市集，预计今年6月之前能够容纳138个摊位。

知知丁宜州议员许福光受询时说，目前超过300人缴交申请租摊位表格，然而每份申请都会被严厉过滤和挑选，确保机会不落在外籍人士手中，每个月租金800令吉。

他指出，这所仓库的位置毗邻巴东勿刹移民、关税及检疫（ICQ）关卡。

他表示，那些平常只于周六、周日或公共假期，在停车位摆临时摊位的小贩，已被指示日后全都搬迁至仓库内摆摊做生意，确保市集周围整齐美观，也不会霸占地方导致停车位不足。

他也说，除了安排新市集，为了应付现有巴东勿刹市集的摊位饱满情况，州政府正在计划扩建市集，让游客能够在更宽敞的环境下，享受购物乐趣。

许福光说，双轨电动火车及北海通往巴东勿刹的短途火车，大量增加到来巴东勿刹旅游的游客人数。

不过他说，巴东勿刹的酒店客房短缺，因此希望州政府除了提升市集设施之外，也需要增添酒店或民宿，以让游客入住。