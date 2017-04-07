纯属学生恶作剧 本同泼黑油无关阿窿 北马新闻

（亚罗士打7日讯）针对吉北本同在今年3月发生屋子及店屋被泼黑油事件及造成当地居民人心惶惶一事，经过本同警方调查，经证实泼黑油事件与向大耳窿借贷不还无关。

本同警局局长瑟更然指出，该泼黑油事件发生于3月24日，而当时是学校假期；警方接获居民投报后跟进调查，并发现这只是是调皮学生的恶作剧行为。

“这些学生在学校假期期间无所事事，玩起黑油并把黑油扔丢在居民屋子及店屋，所以与大耳窿事件无关。”

他说，在今年首4个月，本同罪案有上升的情况，1月份发生3宗盗窃摩托车案，而警方通过一名肢解摩托车嫌犯，逮捕到一名涉及案件的巫裔男嫌犯。

至于多宗破门行窃案，根据警方调查，相信涉案嫌犯在双溪大年一带，而嫌犯是由当地居民里应外合下作案。警方目前仍在调查此案，并会尽快逮捕嫌犯归案。

瑟更然是于周四晚出席由马青本同区团、本同义务消防队及本同乡村发展与治安委员会首次联办举行的“警民座谈会”上，如此表示。

对于本同居民询及本同区频发生飙车族、破门行窃等罪案，瑟更然表示，由于当地缺乏没有马华志工团巡逻队，因此建议当地的组织和居民成立巡逻队，在晚间展开巡逻工作，一起协助警方维持当地的治安。

张嘉良：每地方有罪案难解决

吉打警局总部政治部警长张嘉良则表示，每个地方都一定有罪案无法解决的情况，所以警方冀望各族居民应互相帮忙，一旦有罪案发生，致电向警方投报。

他提及，吉州日前有36人涉及IS恐怖组织的男女成员已落网。

陈志雄：国会议员应学习共同捍卫

较早时，马青吉打州团长陈志雄建议，国会议员们应向本同组织学习，为了人民的利益，放下身段，捍卫多元文化色彩。

出席者有本同警区曹长凯力尔、本同村长黄贞川、马青本同区团团长黄金通、本同义务消防队主席黄宗茂、本同警员凯鲁等。