下体流血服止痛药 少妇指医生说“堕胎成功” 国际新闻

（新加坡7日讯）怀胎21周，少妇下体突流血，与丈夫赶到医院的24小时诊所求诊，申诉医生说无大碍，给她服止痛药，结果六小时后她保不住男宝宝，指医生说“堕胎成功”，令夫妇难以接受。

这起事件发生在前周四（23日），32岁的巫太太当早在家突然发现下体流血，拨电通知在上班的丈夫后，连忙赶到竹脚妇幼医院。

43岁的巫先生说，当早9时左右，他在医院与妻子会面后，两人到二楼的孕妇产房，被告知因胎儿未满22周，必须到楼下的24小时诊所。

他们拿号码排队，直到早上10时45分才见到医生。

“医生检查后，说我的太太和宝宝无大碍，并让太太服用药物，但太太说她的肚子刚还痛，下体还继续流血。”

他说，医生见他们不放心，建议让太太留院观察，由于病床还未安排好，叫他们下午1时30分才去病房。

一直陪伴在妻子身边的巫先生说：“太太到病房后，肚子越来越痛，医生却只给她止痛药，护士则给她看一份如何控制疼痛的传单。”

到了下午3时20分，巫太太的羊水袋破裂，巫先生立刻向护士求助，声称医生赶到后叫她用力推，胎儿就出来了。

他激动地说：“医生告诉我们‘堕胎成功’，我们是来救宝宝的，怎么变成堕胎？”

竹脚妇幼医院妇产科系副主席陈行灏副教授受询时说，医生说的abortion（堕胎）在医疗术语中，指的是怀孕终止，包括流产或者人工堕胎。

他说，在病房时，巫太太的情况稳定，后来巫太太的羊水袋破裂，医生赶到后，发现流产已经难以避免，遵循医疗准则协助自然流产。

对于怀孕期间下体流血，他说这叫做先兆流产，是怀孕第一妊娠期可能出现的情况，只有20%概率，大多数依然产下健康宝宝。

他说，医院对夫妇的情况表示同情，也与他们保持联络，给予慰问及支持。