目击者6车相撞5骑士送院 有人满脸血脚趾断 国际新闻

（新加坡7日讯）亚逸拉惹高速公路发生6车连环撞，5骑士送院，目击者描述，有人满脸血，有人脚趾断。

朝往大士方向的亚逸拉惹高速公路周四晚7时40分发生恐怖意外，两辆轿车和四辆摩托车在靠近立达路下段一带相撞。

车祸发生后，骑着摩托车的5名马来西亚男子，包括一名后座骑士负伤送院。

目击者张小倩与男友下班回家时经过现场，立即下车帮忙。她在脸书群组贴文表示，其中一名伤者满脸是血，鼻梁好像被撞歪，另一名伤者也全身染血，脚趾也断裂。

“他一直问我说脚有事吗？我不敢说断了，一直安慰说没事，我们等救伤车来。”

张小倩也提到，另外两名骑士伤势也相当严重，只有一人受轻伤，坐在旁边休息。

网民纷纷赞扬张小倩与男友的热心，但她坦言帮不上什么，只是让伤者以最舒服的姿势躺下等待救援，以及提醒他们收好护照、包包等随身物品。

新加坡民防部队受询时透露，5名伤者在清醒状态下送往新加坡国大医院。警方发言人则表示，案件在调查中。

伤者要求向孕妻报平安

有骑士撞上车后厢，满手是伤，要求目击者向孕妻报平安。

目击者张小倩表示，她看到一名骑士撞上了车尾，满手都是伤口和鲜血，相信骨折。

“我问对方是否需要帮忙通知家人时，才发现对方手机不够储值，无法通话，因此委托男友帮忙拨电。”

据了解，伤者透露妻子有孕在身，因此希望报平安，不想妻子担心，影响胎儿。

5伤者都是同事

5伤者都是同事，下班后相约骑车回家。

据了解，5名伤者年龄大约二三十岁，相信都是在新加坡从事救生员或相关工作。

车祸发生时，有同伴骑在较前方，所以逃过一劫。之后，同伴网上发文，附上新加坡国大医院的照片，为伤者祈祷，希望他们都能平安康复。