老帅薪金太高 国足另觅人选 体育新闻

（吉隆坡7日讯）随着难以满足马里奥戈麦斯对于国足新帅的薪金要求后，大马足总新会长东姑伊斯迈决定另觅人选。

东姑伊斯迈在日前当选会长后进行大刀阔斧动作，包括精简马足总职员数和换下国足主帅，不过阿根廷籍的前柔佛DT老帅马里奥戈麦斯提出相关条件，进而东姑伊斯迈周四发表声明说，他们将会寻找其他有意愿掌帅“马来亚虎”之候选人。

“我被告知戈麦斯不是要要求高薪。不过，我们(马足总)提出2万5000美元(约11万800令吉)薪金，他却要求4万5000美元（约20万令吉），这不是要求更高的薪水吗？不用紧，我们会寻找其他想要成为一名教练的人。”东姑伊斯迈如此表示。

早前，有媒体报道，马里奥戈麦斯不要求太高的薪水也同时建议吉打原主帅陈清和担任其助教。戈麦斯也说，他在50天前收到的邀约条件很好，但数天前反而拿到了更低的报价。

克罗地亚人接掌大热门

至此，不乏媒体和外界猜测，另一位前柔佛DT主帅(2014至2015年)、现年46岁的克罗地亚人博姜将成为接管国足队的热门。东姑伊斯迈曾在前年2015年就推荐过博姜去争取大马队主帅一职，博姜在去年担任“黑豹”槟城的首席执行员至赛季末，现在已无职务在身。据悉，另外被列入考量的人选还有来自西班牙的澳洲23岁以下队主帅约瑟夫甘巴尔。

同时，东姑伊斯迈也解释说，会挑选陈清和是因为符合马足总的政策，那就是有外国主帅的话就要有本土最好的教练来担任助教，哪怕还有一些球迷对此(陈清和担任助教)持有反对意见。#