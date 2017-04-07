光华丽星泰南4天3夜脚车游 骑车畅游普吉甲米岛 活动&旅游

（槟城7日讯）喜欢沙滩阳光及脚车行朋友们看过来！四天三夜的“光华丽星泰南脚车游”，将带你前往泰国普吉及甲米岛游山玩水及在岛上畅快的骑车游玩。

上述脚车行是由《光华日报》及华益旅运社（槟城）有限公司一同举办，参与此行的朋友将度过一个难忘的四天三夜邮轮脚车行。

李兴前：旅程820展开

同时，《光华日报》总经理李兴前及华益旅运社（槟城）有限公司董事准拿督苏文杰于周四（23日）早也登上丽星邮轮，并在该邮轮副船长卡尔费德里艾格（Carl Fredrick Elgh）、执行助理经理李阳及丽星邮轮高级经理沈丽丝的见证陪同下，签署上述旅游配套合约。

此外，李兴前在签署合约时也指出，此次所开办的旅游配套，可说是光华与华益旅运社再续前缘，让民众可参与一个难忘的邮轮脚车行。

他说，旅程将于来临8月20日至23日期间展开，参与者在乘坐邮轮前往两个岛屿后，也可在岛屿上骑车畅游。

苏文杰吁爱好者踊跃参与

接着，苏文杰也指出，邮轮将分别于8月21及22日抵达泰国普吉岛及甲米岛，并会在两个岛屿分别进行大约35至40公里的脚车行，而脚车行程也会选择安全的路线。

同时，他也说，游客们也将会拥有足够的时间可在岛屿上自由购物及游玩，为此，他呼吁喜欢阳光沙滩及脚车运动的人士踊跃参与此次的旅游配套。

随后，李兴前与苏文杰在签署合约后也在见证人的陪同下互换合约。