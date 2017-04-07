吃少 长快 效益高 高配种金凤鱼西马抢滩 大城小镇

报道:胡志明

（亚罗士打7日讯）吃少长快的高配种金凤鱼（Tilapia Hybrid）登陆马来半岛，以最高市场经济效益的姿态在西马市场抢滩。

易成水产养殖中心高级技术谘询田贺忠（48岁）说，两年前他因为经营鱼产收购生意到西马来找金凤鱼，发现到西马的金凤鱼市场很大，金凤鱼的养殖根本不能应付需求，而且西马的金凤鱼鱼身都有很多斑点，也不够肥美，对东马的养殖户来说，这种金凤鱼是不够标准的。

来自砂拉越古晋，投身金凤鱼养殖及培苗业将近30年的他说，根据数据，西马市场对金凤鱼的需求每个月达2000吨，而且有越来越高的趋势，现有的养殖户根本无法供应，因此还有很大的市场空间待开发。

田贺忠：西马金凤鱼不够标准

田贺忠说，虽然西马的普通金凤鱼鱼苗价格较便宜，但是饲料贵，鱼很会吃却长不大，养殖户注定要亏钱。

因为看好高配种金凤鱼的市场需求和前景，他在1年前开始与在西马的好友田贺忠及许启承合作将高配种金凤鱼带进西马，并在吉北波各先那路易成水产养殖中心展开了临床养殖。

他说，高配品种也要配上优质饲料，有效的管理、水质、环境、气候、才会带来很高的经济效益。一般没有打氧的鱼塘，每一平方公尺可以养5至10只金凤鱼，有打氧的鱼塘则可以养20至30只，换言之，没有打氧气的鱼塘不可以密集饲养。

他举例，一座面积40尺X150尺的鱼塘可以饲养2万只金凤鱼，从1寸小鱼饲养3个月到收成则需要4800公斤的饲料。

他补充说，高配种金凤鱼的存活率为90%，而普通金凤鱼的存活率如果达到80%就偷笑了！

他提到重点时透露，数据已经证明，1池的高配种金凤鱼如果每天的食量是10公斤饲料，普通金凤鱼就需要到20公斤，而且成长期还比前者来得更长。

《金凤鱼小档案》

金凤鱼，也叫非洲鱼，在维基百科称为罗非鱼，又名：吴郭鱼、非洲鲫鱼、非鲫、越南鱼、南洋鲫等，原指以莫桑比克为模式产地的口孵非鲫属鱼类物种：莫桑比克口孵非鲫（学名：Oreochromis mossambicus），现为慈鲷科非鲫属及口孵非鲫属等属数种鱼类的共同俗称；英文统称Tilapia；原分布于非洲等区域；是世界水产业目前收成重量位于第一的重点科研培养的养殖鱼类，且被誉为未来动物性蛋白质的主要来源之一。

罗非鱼通常生活于淡水中，可以存活在湖、河、池塘的浅水中，也能生活在出海口、近岸沿海等不同盐份含量的咸水中。它有很强的适应能力，且对溶氧较少之水有极强之适应性，因此在许多地方成为入侵物种，并被列入世界百大外来入侵种名单。绝大部份罗非鱼是杂食性，常吃水中植物和碎物；此鱼在面积狭小的水域中也能繁殖，甚至在水稻田里也能够生长。

许启承：价廉肉美有市场

易成水产养殖中心位于距离亚罗士打14公里的吉北伍佰廊路口附近，董事许启承（41岁）在谈到高配种金凤鱼与一般金凤鱼的比较时声称，以同样的环境、水质和饲料，高配金凤鱼在3个月时间就能达到300至350克，但是，一般金凤鱼在4个月后才达到300克。

他说，高配种金凤鱼的特点是吃得少，长得快，600克的饲料在3个月内就能换来1公斤的肉。

他补充说，金凤鱼最受欢迎的体积目前在市场上的标准是3只1公斤，每公斤价钱已经超过7令吉，在一般巴刹及霸级市场都找得到。

他也声称，金凤鱼一般被认为是价廉肉美的淡水鱼鲜，一般350克煮熟上桌只需要区区30令吉的消费，普罗大众，人人吃得起！至于超过500克的活鱼，大多供应给餐馆。

去年开斋节卖断市

他在受询时披露，中南马各州对于金凤鱼的需求量每个月达到70万至80万只，而各地养殖场每月只能够供应30万只或20%，随着许多马来同胞已经开始放弃土杀鱼，本地市场对金凤鱼的需求相信会越来越高，去年的马来开斋节期间，金凤鱼竟然第一次卖到断市。

他也说，一般养殖户都选择可以在更短的时间，更省饲料的情况下收成，避免夜长梦多，试想，1公斤饲料今天的价钱不少过3令吉，如果收成期慢了1个月，除了饲料增加、人工、电费种种开销也相对的增加，成本肯定提高，再加上鱼只的染病机率和风险也随着增加，多不划算。

基因学博士研究结果 少病肉厚卖相更好

田贺忠引进的高配种金凤鱼是专修群体基因学的夏孝洲博士（38岁）经过两个月时间，以不同品种的金凤鱼配种所得的短身、高背、肉厚的新品种金凤鱼。

也是易成水产养殖中心顾问的夏孝洲博士目前是登嘉楼苏丹再纳阿比粦大学的讲师，他来自砂拉越诗巫，在沙巴大学先后完成水产养殖系学士与硕士学位过后，在日本大阪近畿大学完成同系博士学位。

夏孝洲博士受访时很有耐心的解释，水产养殖业注重外在因素与内在因素，前者是饲养过程的环境与管理，后者则是基因。

他说，如果给鱼吃得够，加上适当的气候和优良的水质，但是鱼只偏偏长不大，那就极可能是内在因素，也就是基因出现问题，而比较普遍的说法就是要避免近亲交配繁殖。

他补充说，数据显示，高配种金凤鱼除了省吃饲料及快速长大之外，其他特点包括很少染病、肉厚而多，卖相也更好；而一般金凤鱼可能由于近亲繁殖导致“体弱多病”，而且成长速度也明显慢得多。

饲养金凤鱼被形容为有最高的市场经济效益。