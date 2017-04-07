服务留给马华 新鸳鸯刀

亚罗士打国会议员魏晓隆最近文告发得很勤，还挑战吉打州务大臣辩论。那里的朋友说，魏少平日很少在选区出现，现在，不懂是不是因为大选要来了，还是看到他的潜在对手姚炜豪很活跃，开始关注很多课题，连达鲁阿曼体育场的灯光不够亮也发文告表示关注。

人民代议士的工作就是关心选区，玩味的是，有些议员就只有在中选前才出现，竞选后比较难看见，就像早期有一句是这么形容；看不到、摸不到。不过，因为背后他所代表的党，没服务一样赢，每届换区竞选也是赢。

姚炜豪是亚罗士打人，活动重心虽在吉隆坡，跟历任的马华议员一样，家在亚罗士打。过去两年他走遍亚罗士打，他虽然不是国会议员，却成功解决不少问题，带来不少拨款。魏晓隆是国会议员，家在槟城，活动中心也在槟岛，他对选区做了甚么？

万芳有首歌叫《这样也好》；离开你已经好多的日子，你的电话我打过几次，有些事情你不要我知道，你说我不知道会比较好。收拾你不愿等待的心，爱情像时间一样着急。有些事情我知道是迟早，只是心里没能准备好。像不像选民和议员的写照？

选民离开马华已经好多的日子，却还是需要马华继续为他们服务，选民打给魏晓隆的电话多？还是马华多？选民其实知道，选了谁就应该让那个被选的人来服务。有些事情我知道是迟早，只是心里没能准备好。

从政需要阿Q，凡事不可以太认真，就像选民当年会弃选曹智雄的道理一样的。对选民，马华很认真，选民的问题，马华很在意。华教的课题，马华更是不敢马虎。曹智雄家在亚罗士打，即使当上部长还坚持每个周末回乡。结果，他输了。以微差票数，输给家在槟城的魏晓隆。

为什么会输？因为选民心中有气，怒火被撩起，投下情绪票，不是思考票。一个人在最气的时候，很难分辨所选出的代表，是不是有服务时间或能力。默默付出和忠实反映民意的好议员，未必会得到全部人的支持。当情绪票多过成熟票，好议员就会无端端被牺牲掉。

魏晓隆竞选的时候说过，中选就搬来亚罗士打。他搬来了吗？选民当初选魏晓隆不是要他住在亚罗士打，搬不搬来住都没关系。支持魏晓隆的原因就是不爽国阵。这不爽，有良好服务好口碑的曹智雄又如何？失去一位勤政爱民的议员又如何？有差吗？来了一个很有办法的姚炜豪，这正是反对党领袖常常跟你说的，买一送一。

有选民说，开始那几年有差，这两年，没差。开始那几年失去的东西，这几年慢慢回来了。反正不选国阵，国阵一样要服务，多选一位反对党议员，国会就多了一把声音。人民才不会真的去监督，对方在国会有没有声出，反而是姚炜豪在上议院说的话，或许比一些反对党议员更多。

反对党竞选手法很简单，选他们可以获得“1+1”或“1+2”。因为简单又易懂，他们有恃无恐。选前出现，选后不见。因为反对党的论调简单易懂，很多人选择相信，支持反对党不需要担心服务，你给我进去国会喊就对了，服务留给马华，他们打输还是会服务。

选民在决定上有矛盾的，像歌唱的；不过这样也好，如果你会更好，在感情的世界里哪有那么多的白头到老。我想这样也好，我想你会更好，你说爱情若是这么平平凡凡你宁可不要。收拾你不愿等待的心，爱情像时间一样着急。有些事情我知道是迟早，只是心里没能准备好。

国会是政治体系中最能代表人民利益、反映人民意见，也是最具代表性的立法机关。多数选民在投选议员时，受到环境周遭的影响，只要他能够站在讲台前，唱出人民的不满，就把票投给他。可是，选民却投了票而没监督，选出的代表不仅没有在国会尽好议员职责，还是投机的政客。#