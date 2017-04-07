敬老苑因传染病紧急疏散 家属迟迟不接父母回家 北马新闻

(北海7日讯) 威北槟榔东海开心敬老苑自一名老人患上传染性结核病（俗称肺痨）逝世后，苑方为避免院内其他老人受感染，采取紧急疏散措施。可是，却受到家属的冷淡反应，迟迟不愿接他们的父母回家，让苑方不禁感叹:“老人回家真难，难道父母生命比自己的工作来得重要？”

“父母把我们养育成人，长大后非但无法长期侍奉左右，在父母面对疾病威胁时还做出抱怨，这个社会是怎么了？”

钟赐财： 去世老人证实染结核病

威北槟榔东海开心敬老苑顾问拿督锺赐财博士接受本报访问时指出，结核病是一种通过空气传染的疾病，不可等闲视之，所以苑方在获知该名老人患上此病后，第一时间就着手处理善后事宜。惟，一些家属的冷淡反应，让他感到心寒。

他说，目前为止证实染上结核病的只有该名已经去世的老人，但为了老人们的安全，苑方还是作出疏散措施的决定。

“义工致电这些老人的家属，可是超过40%以上的家属皆诸多借口，有者表示工作忙碌、有者怪罪苑方为家属增添麻烦，一些甚至已经联系不上，让义工们也无可奈何。”

他说，经过该苑2天的撤离行动，目前仍逾有20名老人未有家属前来，该苑唯有加紧追踪老人的身体状况，祈祷有关传染病不会蔓延，祸及这些“滞留”的老人们。

立刻采3步骤

他强调，当时敬老苑在接获通知后，立刻以紧急事件处理，采取3步骤既安排老人及工作人员做健康检查、疏散老人及在苑区消毒。

据了解，此事件发生后苑方已经安排一次全员健康检查，苑内其他老人及工作人员的医药报告皆没有结核病症状，而原本在苑内就已生病的4名老人，也证实不是有关传染病造成。

至于消毒部分，他说，该苑已经委托私人公司完成首次消毒，接下来苑方还会继续安排2次消毒工作，以确保该苑安全性受到保障。

义工“九叔”不适 起初查不出病因

今年4月1日威北槟榔东海开心敬老苑一名义工昵称“九叔”的乐龄人士，因身体不适被带往附近诊所检查；惟，当时检查不出真正病因，九叔回到敬老苑后开始无法进食，苑方见状不对立刻叫来家属，安排前者回家养病。

家属在接到苑方通知后，把九叔带回并到医院再次检验，惟在4月3日九叔因病逝世。其医药检查报告证实九叔是患结核病而病逝。

安排医生到访 老人定时体检

锺赐财表示，苑方截至目前，仍不懂九叔如何患上结核病，事因一般上老人都不出门，多数通过该苑义工带领下前往医院进行身体检查。

无论如何，他说，九叔因为体弱多病，一个月需到医院检查2至3次，所以不排除是在这期间接触到相关疾病的患者而染病。

他强调，苑方向来非常关注院内老人们的健康，每个月定时安排医生到该苑为老人们检查，而一些患病的老人，也会由义工载送到医院检查。

“我们已做好能力范围所及的本分，所以希望仍在苑内的老人们的孩子及家属，能把父母接回家，如果医院方面或相关部门有所指示，我们也愿意全力配合。”

善后工作最少两周 敬老苑需等待重开



询及何时重开敬老苑，锺赐财表示，一切需要等到所有善后工作完成，再另作安排，而善后工作最少需要2个星期的时间。

他补充，该苑在处理妥当这次的紧急事件后，往后还是会继续为老人们提供安身之所，只是希望在这期间父母能够回到各自家中，以策安全。