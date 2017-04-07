【妇女遭撞后逃死】闯红灯未注意到死者 涉案骑士担心被打才逃 北马新闻

（槟城7日讯）东北县警区主任米尔助理总监证实，警方已在槟城中央医院逮捕“老妇遭撞后逃”案中的涉祸骑士。嫌犯表示自己当时没看见死者，撞后逃是担心留在现场被人打。

58岁华裔妇女符翠华于周四早上，在玻璃池滑使用行人道过马路时，遭一辆飞快闯红灯的摩哆猛撞倒地，导致头部重创，入院急救后在晚上8时45分不治。路过拍下事发过程的民众，也在事后将行车记录器视频放上网，协助还原真相。

随着事发视频在网上广传后，亦有人人肉搜出涉祸摩托车车主的身份，掌握对方的住址。此外，警方也于昨晚开始搜查涉祸骑士的下落，以协助调查。无论如何，最终警方成功扣查该名骑士助查。

米尔向媒体指出，警方已在槟城中央医院逮捕44岁的巫裔摩托骑士，并将他带往东北县警区总部录取口供。至于为何嫌犯会出现在医院，他解释，嫌犯也因该起车祸而导致脸颊及下巴骨裂，所以才会到医院就医。他也表示，警方在录取口供后会将其送返医院接受治疗。警方援引1987年陆路交通局法令第41条文展开调查。

另一方面，死者遗体亦于周五中午12时许领走，并在白云山广汀会馆殡仪馆置丧，停柩5日至周一下午2时出殡。对于这起车祸事件，家属表示不愿多谈，并交予警方调查。

案发路段是车祸黑区

案发现场附近一家咖啡店东主梁志猛表示，该路段是车祸黑区，晚上还时常有人飙车。

“虽然我和多位居民都曾向市政厅反映，但最终市政厅只增加了一条人行道和交通灯后就了事”。他说，斑马线前方的三叉路口也有死角，对行人带来很大的风险，上周才有一宗轿车闪避行人后撞击摩托的交通意外。