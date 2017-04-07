粉丝突昏迷不醒 金在中亲送8.4万救命 娱乐新闻

“JYJ”成员金在中，上周到台湾开唱，在结束台湾的行程后，回到韩国发现有泰国粉丝在韩国旅游陷入昏迷，他除了前往医院探视，还捐赠58万台币（约8.4万令吉）当医疗费，暖男行径在被媒体披露后，获得不少赞声！

（首尔7日讯）台湾中国时报报道。韩团JYJ成员金在中1日赴台开唱，热歌劲舞中假装晕倒，愚人节玩笑吓坏一票粉丝；不过日前传出他的１名泰国女粉丝，游韩期间真的因身体不适昏倒，目前陷入昏迷。据悉金在中返韩不久即前往探视，除亲赴医院，还捐赠约58万台币（约8.4万令吉）助粉丝度难关，热心举动经媒体披露后多受好评。

昏迷半个月未醒

据报道，该女粉丝上个月24日在知名观光地“弘大”休克送医，心跳一度停止，恢复心跳后至今昏迷半个月未醒；又因该女家中经济无力负担高额医药费，泰国亲友们透过网络发起募款，消息登上当地报纸。因该女上个月曾出席金在中的泰国演唱会，传他听闻此事后，向韩演艺经理人协会打听该女医药费金额，并表示希望帮忙负担费用，稍后即低调前往探病，并将费用交给其父，前后逗留20多分钟。

家属公开善行

事后经纪公司方面表示仅知他去探病，不清楚细节，他此行低调，经纪公司也未对外透露探病一事，一直到该女家属接受泰媒访问，公开感谢女儿偶像的善行，整件事才曝光。