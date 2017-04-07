客战伦敦豪强克星 蓝军不怕樱桃难啃 体育新闻

(伦敦7日综合电)“樱桃”伯恩茅斯对付伦敦队有心得，但是切尔西无所畏惧！

切尔西上轮主场2比1力挫曼市，向外界证明他们的争标决心未有减退，同时继续保持7分领跑的优势。主帅孔蒂赛后表示要在接下来8轮比赛拿到6场胜利，而本周末作客活力球场挑战伯恩茅斯，将是验证意大利教头是否说到做到。

伯恩茅斯上轮成功从利物浦身上偷走1分，保持5轮不败，如今有底气对抗切尔西。此外，他们在主场曾经战平托登汉热刺与阿仙纳，并且还击败过西汉。这样一来，“樱桃”被视为伦敦豪强的克星。

值得一提的是，伯恩茅斯2015年首次杀入英超后，就立刻带来震撼一幕，他们英超首个赛季爆冷在史丹福桥1比0获胜。

征服南海岸

不过今非夕比，切尔西自孔蒂入主有了脱胎换骨迹象，去年四月份就以4比1大胜“樱桃”，哈扎德在比赛中梅开二度，而佩德罗和威廉各入一球。另外，“蓝军”最近在英超客场对阵南海岸球会的战绩耀眼，过去17年作客这个地区只输过一场比赛，当中赢了南安普顿、布莱顿和朴茨茅斯。

尽管如此，孔蒂奉劝球队不能就此放松，因为要防止热刺反扑：“最重要还是自己踢得好，热刺有力在余下所有比赛胜出，我们需要再拿18分才可确保冠军到手。要赢比赛，你便需要确保球员发挥出色，就如上仗的哈扎德入两球一样。”

队友齐赞好

从列斯特转投切尔西的法国后腰坎特公开支持队友哈扎德，指这位比利时国脚值得当选英格兰足球先生。“要我从切尔西阵中说出一位球员的名字，非常容易。大家都可以看得到，哈扎德做到的东西；他是另一个档次的球员。”

门将库尔图瓦也为他的球会兼国家队队友哈扎德澄清，称这位皇家马德里猎物是非卖品：“哈扎德是世上其中一名最好的球员，切尔西绝对会保留他，而球会有野心在来季冲击欧冠，需要他这种球员。”

重返意大利传闻激怒孔蒂

正率领切尔西冲冠期间，竟传出自己可能在今夏重返意大利足坛之说，令孔蒂不悦。

暗示未来在英伦

孔蒂去年夏天和切尔西刚签约3年，现在更有望首次登陆英超即率领“蓝军”封王，但日前有传言他和国际米兰搭上，可能今夏便功成身退离开英伦。孔蒂对此非常愤怒。

“我们正努力打拼，以伟大姿态结束赛季，然后继续以现时的基础建造更理想的未来，”孔蒂续说：“结果，你发现自己因为这种事出现在头条，老实说，我并不开心。”

不满经纪人代言

有指是孔蒂的经纪人向媒体爆料，指有意大利球会联络这位前意国主帅。他再回应：“当我听到有人说代表我，我很不喜欢，假如你们想知道我怎么想，来问我更好。”

邀皮尔洛任助教

另据《太阳报》爆料称，孔蒂计划在今夏改组切尔西的教练组，赶走史蒂夫·霍兰德，而让昔日的弟子皮尔洛接替其位置。不过老板阿布拉莫维奇希望在教练组里保留英国元素，因此他倾向于留下霍兰德。

重返意大利传闻激怒孔蒂

正率领切尔西冲冠期间，竟传出自己可能在今夏重返意大利足坛之说，令孔蒂不悦。

暗示未来在英伦

孔蒂去年夏天和切尔西刚签约3年，现在更有望首次登陆英超即率领“蓝军”封王，但日前有传言他和国际米兰搭上，可能今夏便功成身退离开英伦。孔蒂对此非常愤怒。

“我们正努力打拼，以伟大姿态结束赛季，然后继续以现时的基础建造更理想的未来，”孔蒂续说：“结果，你发现自己因为这种事出现在头条，老实说，我并不开心。”

不满经纪人代言

有指是孔蒂的经纪人向媒体爆料，指有意大利球会联络这位前意国主帅。他再回应：“当我听到有人说代表我，我很不喜欢，假如你们想知道我怎么想，来问我更好。”

邀皮尔洛任助教

另据《太阳报》爆料称，孔蒂计划在今夏改组切尔西的教练组，赶走史蒂夫·霍兰德，而让昔日的弟子皮尔洛接替其位置。不过老板阿布拉莫维奇希望在教练组里保留英国元素，因此他倾向于留下霍兰德。