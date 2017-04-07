英式Fish & Chips · 爱尔兰经典菜 传统好味道 吃货｜厨趣

报道：陆依婷

摄影：骆炜芬

Uncle Albert’s Traditional English Fish & Chips

地址：3A-G-9, Straits Quay, Jalan Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, 10470 Penang, Malaysia.

营业时间：12pm-10:30pm

电话：04-890 3407

Uncle Albert大半辈子都在爱尔兰沿海一带捕鱼为生，一场可怕的海洋风暴迫使他与他那饱受摧残的船只停靠英国海岸扎根，并以独家调制的炸鱼面糊为主打，开办了首家Uncle Albert’s Traditional English Fish & Chips，闯出一片天。

移居到马来西亚已超过16年的爱尔兰人Maggie曾为美食专栏撰稿、开办烹饪课程等，生活中一直都离不开美食，同是爱尔兰人的生意伙伴Liam带着想将叔祖父Uncle Albert的传统食谱引进我国的念头找到了她，一起在槟岛创办了Uncle Albert’s Traditional English Fish & Chips这家餐厅。

Maggie说，英国虽不以各式各样的美食著称，但英式Fish & Chips却举世闻名，而这道家喻户晓的料理也是这家餐厅的招牌菜。将鳕鱼肉裹在面糊内酥炸后，搭配薯条或薯块以及最传统的薄荷豌豆泥，就是一道最经典的英式Fish & Chips。但无奈鳕鱼在本地的售价一直都在飙升，所以餐厅里也提供除了鳕鱼外的多种其他鱼类选择。

“虽然招牌名为Traditional English Fish & Chips，但其实我们所提供的餐点不仅仅是Fish & Chips而已，我们希望任何踏进来的人都可以找到想吃的食物。除了为配合亚洲人口味而将饭类加入菜单外，顾客也可以在这里找到各种爱尔兰经典菜色，也因此有不少曾在爱尔兰工作或求学的本地人会带着一家大小前来，品尝及回忆他们曾在爱尔兰吃过的道地风味。”

犹如妈妈料理 主打健康烹调

Maggie不时会与厨师们一起研发及讨论菜单里的各种新旧餐点，以确保餐点能够维持在一定水准。使用新鲜食材每天烹煮、使用天然香料及食材调味、弃用添加物，甚至酱料的部分也都坚持按照独门食谱自制，是Uncle Albert’s Traditional English Fish & Chips不变的坚持。

“你会发现，我们的主餐都会搭配各种不同的蔬菜，而不仅仅是一般餐厅常见的生菜沙拉而已。除了煎炸类的食物外，餐单内也提供了煮、烤等其他更健康的料理方式，只因我们希望顾客不仅仅可以在这里品尝到犹如妈妈在家料理出的传统好味道，也而且还可以吃得均衡、吃得健康。”

1. Uncle Albert’s Famous Traditional Fresh English Cod – RM69++

进口自智利的鳕鱼入口即化且肉质鲜嫩，不需要过多的调味便能够让人一尝就难以忘怀，配上传统的薄荷豌豆泥、自制塔塔酱及炸得香酥的薯块，构成了一份最传统的英式Fish & Chips。

2. Grilled Fillet of Sea Bass – RM38++

鲈鱼淋上微辣酱汁后被烤得焦香，搭配炒包菜、烤小番茄、马铃薯泥及特调辣酱与柠檬酸酱，烤鱼也可以吃得很清爽健康。

3. Seafood Kebab – RM45++

由虾子、鳕鱼肉块、洋葱及灯笼椒组成的Kebab海鲜穿串经过火烤后，搭配蛋炒饭及辣椒油一口咬下，满嘴异国料理好滋味。

4. Pan-fried Grouper – RM45++

香煎过的石斑鱼肉质依然鲜美，淋上以红灯笼椒为主要材料烹制的酱汁后再稍微炖煮，香喷喷地十分入味。

5. Roast Chicken – RM29++

将面包屑混合洋葱、奶油及各种香料拌匀后塞到全鸡肚子内，再用慢火烘烤长达两小时，不仅鸡胸肉质非常软嫩湿润，就连来自各种香料的香气也完全渗透到肉里，在烤得酥脆的外皮上淋上特调酱汁，是爱尔兰人最传统的家乡味。

6. Chocolate Milkshakes – RM15++

在Fish & Chips餐馆点上一杯香浓顺滑的奶昔，是爱尔兰人不可或缺的美味回忆。

7. Seafood Chowder – RM18++

一碗浓汤内蕴含了满满的配料，除了三文鱼、虾肉等各种来自大海的礼物外，充斥口腔的还有来自大地的浓郁马铃薯、芝士及黑胡椒香气。

8. Deep fried Mars bar with ice cream – RM14++

酥炸后的巧克力棒（Mars bar）外酥内软，一口咬下，热热的巧克力融于齿间，与冰淇淋及奶油非常对味，是最受到苏格兰人喜爱的传统甜点之一。

价格仅供参考