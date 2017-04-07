Pokemon Go后遗症：打官司 辐射特区

文：黄泉安

人潮不再！发现去年淹满日落洞加巴星大道抓小精灵的Pokemon-Go粉丝，好像开始人间蒸发了，怎么热潮这么快就结束了呢？在美国也是同样境地，抓小精灵的人潮开始稀落，但却留下一条手尾，现在 Pokemon-Go 游戏原创者 Niantic Inc 被告上法庭，罪名是引动粉丝白撞私宅，扰人清幽！

美国人讲究个人隐私权，动不动就诉诸法庭擒拿侵犯隐私者，同时要求钱银赔偿。几个月来，美国联邦法院接到来自新泽西州、佛罗里达州和密歇根州的一连串诉讼，有私宅主人控诉Pokemon-Go游戏原创者 Niantic Inc，因为这间游戏公司的手机玩意，授权用者入侵他们的私人产业找小精灵，触犯侵权和疏忽法律。如果诉讼者打赢这笔官司，相信专门利用寰宇卫星定位、位置跟踪及增强现实(Augmented Reality)做电子游戏的公司和软件开发者，从此有难！

Pokemon-Go 是依据日本任天堂的90年代卡通角色而塑造的美国式手机游戏，一出街就举世风行，使成千上万的粉丝蜂涌街头，依据数码地图按图索骥抓小精灵，有人疯狂到不顾安全在繁忙车道横冲直撞，有人也过分自我到罔顾人家的隐私权，白撞私宅和保安地带。入禀法庭的诉讼者，不但要追拿白撞的Pokemon-Go 粉丝，也要提控相关电玩公司 Niantic Inc，因为它没预先取得业主的同意，擅自将私人住址和业址类为抓取小精灵的据点，侵袭他们的权利，骚扰他们的清幽和隐私权。有趣的是，这起官司也引发一个新的控状，叫着“虚拟入侵“。

美国法律界认为，这起诉讼案势将引发两道问题，一：手机游戏软件公司是否需对他们粉丝失控的行为负起责任；二：软件公司是否能被控及引发“虚拟入侵”的罪名。

判决影响深远

由于类似虚拟现实的手机游戏现是当红炸子鸡，是赚钱的大生意，所以，法院的判决将会对业界带来深远的效应，受影响者不只是手机游戏公司，也包括智能手机内置的组件供应商，包括GPS本身、相机制造商等，只要和捕抓Pokemon 小精灵过程操作有关的组件，都受牵连。难怪美国法律界人都说，这种新类案件很棘手，因为美国不同州属会对相同的案件做出不同的阐释，不一而终。

美国人确有他们一套打官司包赢的秘诀，那就是进行集体诉讼(Class Action)。佛罗里达州对Niantic进行诉讼的原告，就是一栋62层楼公寓的屋主，集体控诉，控告Niantic的手机游戏，引带数百个Pokemon-Go粉丝夜半上门、胡乱停车、偷窥室内；有些“土脚屋”屋主甚至痛诉Pokemon-Go粉丝叩门强求入屋直冲后院去抓精灵。由于诉讼事例繁多，美国联邦法院决定一举将它综合，交由三藩市的美国区域法庭审讯，到时，三藩市的裁决将被视为全国适用的“集体诉讼”裁决，以免日后劳民伤财。

大致上，民宅主人的律师认为，Pokemon-Go手机游戏软件商Niantic罔顾粉丝的失控行为，等入触犯疏忽和入侵的界线，因为Niantic不但要对粉丝现身入侵私宅的行为负起责任，也须对自己擅自将私人私宅列为小精灵隐藏地点，等入唆使外人入侵，必须承担破坏隐私的责任。

新罪名“虚拟入侵”很棘手

看来，美国法官到时会很头痛，因为“虚拟入侵”是一门新罪名，而且，到时法官又如何确定，这种“虚拟入侵”举动的动机何在，实在破坏又几何，都是前所未有的新案例，而科技演变竟又神速无比，法官裁决后必须能够承受时间和时空的考验才行。

目前，Niantic的辩词是“虚拟入侵”控状不能成立，因为时下法律并不涵盖“虚拟”范围，若要指证“入侵”事件，法庭就必须带出实证，证明的的确确有人现身实地入侵，才能罪名成立，何况类似“虚拟入侵”是比制造噪音、震动、撒尘或散播化学品的破坏还要来得低微，不能构成“入侵“的罪名。

Niantic也辩护说，如果手机游戏软件商被禁止利用手机视屏衔接地球位置，或禁止向粉丝导游地球上的任何特定地点，那么，许多在线服务必受扼杀，到时，产业经纪人也不能再利用卫星定位系统在手机Apps导引顾客到产业地点去看房楼了。

Niantic也申辩，每个下载Pokemon-Go手机软件，其实在启动使用前，必须同意遵守规则，不会白撞私宅，骚扰他人隐私，如果发生事故就必须自负责任，因此，软件公司无需对软件用者的行为负责。

到底美国法官能否接受Niantic的辩词，相信很快就会揭晓。但有一件事非常透彻，就算Pokemon-Go 热潮已逝，但仍有百万成群的粉丝继续在玩捕抓小精灵的游戏，给Niantic每月进账逾3000万美元（约马币1.32亿令吉）。这个底线，Niantic会死不放手。