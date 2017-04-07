威省区我爱槟城跑 巴士接送参赛者 北马新闻

（大山脚6日讯）威省区“我爱槟城跑”（I Love Penang Run）将在本周日（9日）举行，主办单位将在当天准备接驳巴士在两个站点，接送参与者来往市政局大草场，届时也会关闭部分路段，驾驶人士受促留意。

威省市政局秘书罗扎里表示，当局将设立两个站点，即北海巴士总站及双威镇万顺购物中心前巴士站，于周日清晨6时至7时30分、上午9时30分至11时，为民众提供免费接驳巴士服务，每隔10分钟一趟次。

他周四召开记者会表示，届时主办当局将在上午6时30分至9时分阶段关闭部分道路，驾驶人士受促留意，并选择绕道其他替代路线。

他说，威省区赛事获得民众热烈反应，截至3月31日已有1万6023人报名参加，人数更超越早前槟岛区的1万人。

这场比赛全场6公里，起点及终点皆设在北海峇眼赖的市政局大草场，赛事途经峇眼赖、新路、双溪育、西南路、红毛井路。

罗扎里说，参与者可在本月7日下午3时至晚上9时，前往葛尼百利宮广场，或8日中午12时至下午5时，前往柏达镇威省市政局总部，领取参赛T-恤及腕带。

活动当天，槟州首席部长林冠英将莅临主持挥旗礼。届时将有警员、市政局员工、圣约翰救伤队等约300人驻守现场。