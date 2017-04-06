瓜拉江沙律险象环生 摩托车逆向乱窜 轿车占双轨单道 北马新闻

（槟城6日讯）整顿瓜拉江沙律小贩课题持续延烧一周，腾出的瓜拉江沙律已成为杂乱无章的“停车场”，摩托车更反方向驶入在人群中乱窜，直接威胁路人安全，引起当地小贩不满。

本报记者据当地小贩提出的安全隐忧，亲自走访发现，原本宽阔的双轨单行道在被轿车与摩托车各占一方后，只剩供1辆轿车行驶的道路，民众也在路上走动，显得该路十分狭窄。再来，摩托车骑士放肆地反方向驾驶，看见周围都是路人也没有放慢速度，甚至老人家步伐稍微慢些也照按鸣笛，让老人家受惊吓。

此外，部分轿车为了闪避路人，差点撞及停泊的轿车。同时，民众本身安全意识有待提高，大摇大摆地走在路中间，似乎已遗忘这是条车辆行驶的马路。

郑来兴：市厅重铺柏油路后 将画停车格

对此，光大区州议员郑来兴周四受询问时回应，他于上周已向槟岛市政厅提出重新规划停车格，市政厅表示会在重铺柏油路后，便会画上停车格，但具体日期未定，有待市政厅通知。他表示，该路原本是有画上停车格的，但在成为市场后，人们已渐忘停车格的存在。

在询及道路安全问题时，他表示将会与市政厅研究马路安全问题并提升。他也透露，下午会亲自到市政厅工程局一趟，与官员商讨事宜。