业主接停业通告无动静 外劳如常住阿罗拉酒店 北马新闻

（槟城6日讯）尽管槟岛市政厅已发出停止营业的通告予阿罗拉酒店业主，以停止非法运作的外劳宿舍，不过业主方面暂无任何改变举动，一批批的外劳如常地步出酒店，登上厂巴去上班。

本报记者于清晨5时30分守在阿罗拉酒店外，目睹3辆巴士前后抵达酒店门外，等候载送外劳。在酒店大厅里集合等待厂巴的全是女外劳，她们在一名负责人的指挥下，于清晨5时45分至6时05分之间，前后共90人分别登上了3辆厂巴。

另一方面，在市厅发出需在30天内的停止营业指示之际，BAYAN POINT 管理机构主席黄凯翔受访时指，听闻在阿罗拉酒店业主准备在酒店斜后方的一块土地，准备打造成可容纳多辆厂巴的停车场，惟这传闻是否属实，则有待业主亲自出面解释。

他也说，一旦阿罗拉酒店变成外劳宿舍后，将会导致当地附近的房价严重下跌，不过对于附近商家相信不会造成巨大影响。无论如何，房价下跌与否，或是影响生意与否，大部分居民最大的忧虑是外劳宿舍一旦完全实行之后，将会对该区带来安全隐患的冲击，无论是罪案、卫生、或是交通安全，都是民众最关心的部分。

他提及，阿罗拉酒店附近有3所学校，要是外劳宿舍完全实行后，相信多少也会影响这三间学校的未来及安全隐忧。