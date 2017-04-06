【强奸犯与受害者能结婚论 】升旗山马华促沙布丁 收回言论公开道歉 北马新闻

（槟城6日讯）马华槟州联委会秘书兼升旗山区会主席陈协成呼吁，全民谴责和拒绝沙布丁的言论，并促沙布丁毫无保留地收回有关的言论，并为自己的失言道歉。

他认为，沙布丁作为一名民选的人民代议士，在国会议会里参与辩论时，应该多谈一些对人民有利的政策，但却发表类似耻辱言论，让人感到遗憾。

“马华升旗山区会绝对不能接受对方这番言论，因此一致促请沙布丁公开道歉，并且收回有关言论！”

陈协成周四发表文告时表示，沙布丁的言论显示对方毫无同理心。

“我们想问沙布丁若类似强奸事件发生其家庭中的任何一位女性成员身上，沙布丁会否接纳有关强奸犯成为他的家人？”

陈协成文告中认为，婚姻制度是神圣的，是建立在爱的基础上，绝对不是在暴力之下，被逼成婚，沙布丁所说的解决社会问题，根本只会制造更多的混乱和犯罪。

沙布丁日前因对童婚及强奸课题发表“受害者与强奸犯结婚可决社会问题及9岁女童在“生理和精神上”已经适合结婚言论引起争议。

“我们马华升旗山区会一致促请沙布丁公开道歉，并且收回有关言论！”