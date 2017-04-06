无免费塑料袋措施“升级” 20日前没登记除牌 北马新闻

（大山脚6日讯）槟州无免费塑料袋供应措施4月1日正式“升级”，惟，全威省398个商家中只有98个已登记。威省市政局提醒尚未登记的商家必须在本月20日前登记，否则营业执照恐会被吊销。

20日前须登记

威省市政局秘书罗扎里说，该措施在本月全面实施，当局呼吁尚未登记的商家尽快在20日前，携带一份商业注册执照及营业执照副本到市政局，填写表格免费登记。

罗扎里：8组别须配合措施

他指出，共有8个组别的商家，包括超级市场、霸级市场、百货商场、西药行、快餐店、便利店、油站内的商店、连锁店，必须配合这项“升级”措施，即每提供一个塑料袋给顾客，必须征收20仙予州政府。

威省市政局总部会在20日当天设立登记柜台，不过罗扎里呼吁商家尽早登记，避免赶在最后一天，耗费时间排队登记。

他说，商家注册后，市政局会给予商家一张参与证书，凡有向当局登记的商家方有权向民众征收每个塑料袋20仙的费用。

他指出，商家必须在每月1日至15日，将收到的塑料袋费用以支票方式提交予市政局，最终这笔款项会交由槟州经济策划单位。

罗扎里是于周四在威省市政局总部召开记者会时，这么表示。

槟州无塑料袋运动从2009年起开始推行，市面上主要响应运动的业者以大型商场、霸级市场或超市为主，反观一些小型商家，则不甚热衷响应，不少商家仍有免费供应塑料袋。对此，槟州政府重新检讨及强化这项运动的指南，并从4月1日起，将严厉对付违例商家。

商家须记录塑料袋数量金额

同时，询及当局是否会提供记录簿予商家，罗扎里表示，商家必须自行记录提供的塑料袋数量和收取的金额，并建议商家为顾客结帐时将塑料袋费用扫描进系统，方便统计工作。

本报记者也向大山脚商业园一家西药行了解到，该业者在去年12月30日已收到当局有关这项措施的来函，不过该业者早在12月2日已响应州政府措施，不提供免费塑料袋给顾客。

该业者受访时表示，供应塑料袋所收取的费用，会以罐子收集后缴交给市政局。业者也将当局来函及告示张贴在柜台处，以示提醒顾客。

其中一名范姓民众非常赞同州政府所推动的这项政策，认为可达到环保及协助商家减少购买塑料袋的开销等好处。