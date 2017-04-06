【视频】骑脚车被吓倒地 男子狂打狗发泄 国内新闻

（吉隆坡6日讯）狗吓人，人打狗！

成年男子骑脚踏车载宠物狗，准备经过警卫亭时，忽然被脱缰的狗只吓得坠跌路面，怒火中烧，猛打该狗发泄，全程约1分钟。

这起事件是本月2日晚上8时49分，在蒲种美乐蒂花园警卫亭前发生。

视频显示，绑在警卫亭的狗只，在一名男子骑脚踏车载宠物狗途径时，疑似受宠物狗吸引，于是挣脱绳索冲向脚踏车，导致该男子受惊吓，连人带车翻倒在地。

该男子回过神，怒发冲冠地把脚车推倒警卫亭前，徒手抓起肇事的狗只，仿佛失去理智般挥拳猛打，还将它拎到桌上，再抡头盔再暴打一轮。

他的宠物狗，对着狗只狂吠。

执勤的女警卫于心不忍，试图上前劝阻，却让男子粗暴地推开喝止；另名居民也试图阻止，同样受该男子制止，在与警卫交谈几句后，无奈地离去。

男子将狗只拖到警卫亭后，还继续暴打，全程有1分钟多，之后才稍为顺了气淡然离去。

这个暴打狗只的过程，被警卫亭装置的闭路电视拍下，甚至上传至网上，引来热议，其中有网民谴责男子的做法不人道，不过，也有网民表示是狗只先攻击男子在先，才会受到对付。

不管怎样，这起事件引来兽医局的关注，当局说，已将受伤的狗只带走并给予治疗。

沙登警区主任梅格助理总监受媒体询问时指出，警方正着手调查，以确定是否涉及刑事成分。

他说，警方将调查被殴狗只是否有人饲养、暴打男及女警卫是否受伤。