忧失顾客 登记冷淡 部分店家续给塑料袋 北马新闻

报道:康灯海

（槟城6日讯）“无免费塑料袋供应措施”登记反应冷淡，担心顾客流失，部分店家依旧提供塑料袋。

槟岛市政厅营业执照部周二正式宣布，4月1日起强制扩大实行无免费塑料袋供应措施，促请受影响业者尽速登记及缴付每月的塑料袋用量款额给槟州政府来作为慈善用途，以免营业执照被吊销。

《光华日报》走访槟岛市政厅营业执照部柜台，发现前往登记领取“无塑料袋证书”的业者稀少。负责“无塑料袋证书”登记的槟岛市政厅主管西蒂哈密达说，从4月1日到现在的前往登记者，人数稀少，前往登记者以药剂店业者居多。

槟威市政厅列出必需登记的8个单位为：霸级市场、超级市场、购物商店、便利店、快餐店、油站便利店、连锁店及药剂店。不须登记的单位为：咖啡店，街边、巴刹或夜市场小贩。

西蒂哈密达提醒，不管有没有提供塑料袋给顾客，以上8个单位，都需尽快到旧观仔角市政厅营业执照部登记，申请“无塑料袋证书”，才能向顾客收取每个塑料袋20仙。第一次来登记者，只须填写PB－A表格登记，不须缴费。

业者消费人认为 执行措施太仓促

直到5月开始，业者才须在每个月的15日前，到市政厅营业部填写PB－S表格，缴清上个月顾客提供的塑料袋款额。另一方面，据记者走访的业者及消费人认为，无免费塑料袋供应措施4月1日起强制执行，来得太快及仓促，大家适应不来。

应预先发函受影响店家

~饶子源

牛干冬“荣济堂”中药店业者饶子源医师说，当局必需预先发出通函给每一个受影响的业者及店家，同时要有时间表，让大家预先知道何时执行。所以，他会继续等到收到通知函之后，才去登记。目前，他还是免费提供塑料带给有需要的顾客，他不想让顾客不方便，以致生意流失。

不知该如何登记及收费

~黄振声

“盛隆号”五金店助理黄振声说，有关措施来得太过突然。至今很多业者都不知道，须向消费人收取塑料袋费，也不清楚如何登记。他说若不是记者访问，他都不知道不可免费送塑料袋给消费人。

勿再添另一个变相GST

~王宝春

牛干冬后巷“王清福五金行”业者王宝春说，人民已经被GST害惨了，不要再来一个征收塑料袋收费的变相GST好不好？王宝春说，无塑料袋措施实行之前，槟州政府须发函给每一个必须缴付塑料袋的店家。至今他都没收到通知函，所以他还是继续提供塑料袋，以免顾客流失。

没证书不能收费很茫然

~林明海

槟榔律上环砚壳油站业者林明海于3月间，出席槟岛市政厅一场无塑料袋供应说明会，了解槟州政府将于4月1日起全面实施有关措施。

之后，他就在今年3月中向市政厅登记，当时负责人告诉他填写表格还没印好，到时会再通知他。“直到现在，我还没接到通知，何时索取‘无塑料袋供应’证书？”

林明海说，4月1日开始，其店已开始向顾客收取每个塑料袋20仙，如今市政厅突然又说没有证书不能向顾客收取塑料费，这该如何是好？

支持环保工更多很荒谬

~刁文碹

鸭家律Caltex油站助理刁文碹说，为了减少麻烦，支持环保，其店干脆从4月1日起，不提供塑料袋给顾客。“可是麻烦一样来。如今不管有没有提供塑料袋，油站便利店仍旧须登记。我们是否每个月都要特别跑去市政厅登记一个‘零’数字呢？支持环保没好报，我觉得很荒谬。”