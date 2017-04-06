赞比里：霹政府会在适时 宣布建新机场地点 国内新闻

（怡保6日讯）霹雳州务大臣拿督斯里赞比里表示，霹雳州政府会在适当的时候，宣布兴建新国际机场的建议地点。

他说，之前州政府建议的地点，中央政府认为过于接近槟城国际机场，而没有给予批准，因此，需要另外物色更适当的地点。

赞比里周四在霹州议会厅召开记者会指出，怡保苏丹阿兹兰莎机场现有的跑道是2公里长，跑道已经无法再延长，然而要让波音747客机降陆，跑道长度至少要3.5公里，因此，长远而言，州政府需要从长计议。

他指出，怡保苏丹阿斯兰莎机场曾一度处在没有任何班机的状态，然而他领导下的州政府采取系列措施，怡保机场现在每日提供飞往新加坡的班机服务达到4班。

大臣是针对行动党桂和园州议员黄家和在参与辩论霹州苏丹施政御词时批评，州政府在搬迁怡保机场的课题时，经常作出朝夕令改的宣布，这么回应。

黄家和也指出，以现有州政府的表现，没有争取到新的航线，是不可能在短时间内达致50万人次的目标，而现有的跑道，不足于让空中巴士320-800型号降落，谁又愿意前来投资？

充裕储备金进行多元化投资

另外，赞比里也表示，州政府通过良好的管理，财政出现盈余，让州政府拥有充裕的储备金进行多元化投资。

大臣说，州政府的投资是由一个由专业所组成的委员会进行，整体而言所进行的投资取得良好的回报。