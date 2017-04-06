避免挖掘销毁鸡翅事件重演 关税局拟在偏远区毁走私鸡 北马新闻

(双溪大年6日讯）居民在砂拉越诗巫挖掘销毁鸡翅引起关税局关注，关税局总监苏巴马念表示，经过此事件后，关税局将会考虑在距离住宅区偏远区域销毁走私鸡肉，避免类似该事件重演。

他是于周四中午在双溪大年公务员训练中心受到媒体询问时这么说。他受邀为吉打州关税局主持颁发卓越服务奖项，共有49名官员获得奖状。

成立小组研究改善

苏巴马念承认，当局在诗巫埋葬走私鸡翅存在弱点，惟他已经下令成立一个小组研究此事件，目前他正在等待下属的报告，以便作出改善。

他说，在上个星期，砂拉越诗巫入口8货柜鸡翅，由于触犯入口法令条规，无入口准证，鸡翅未达到清真规格，且入口的公司属于幽灵公司，关税局充公了8个货柜鸡翅，并将其中的3货柜走私鸡翅销毁挖洞埋葬，想不到，附近居民知悉后，前往鸡翅销毁处挖掘鸡翅。

询及官员是否把鸡翅深埋在20尺深洞时，他表示不予置评。

全面落实贪污风险管理机制

另一方面，苏巴马念表示，为提高国家税收，加强作业程序，杜绝漏税纰漏，关税局将在今年6月间全面落实贪污风险管理（CRM)机制。

他表示，我国拥有150个拥有关税局执照港口，单在雪兰莪就有20个，并非都设有关税局办事处，有些小型港口必须要等待入口货品抵达时，才会通知官员前来检查，这种运作存在很大弱点，稍有闪失，将会导致政府失去税收。

他说，目前只有一个官员执行报关工作，在采取贪污风险管理机制，未来将会有监督队伍，每天都抽样检查，避免少收税收问题。