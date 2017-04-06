为让儿温饱冒险无牌驾驶 父贿警罚1万元监10天 北马新闻

(亚罗士打6日讯)父亲为了不让7名年幼孩子饿肚，铤而走险无牌驾驶，欲把取得的油棕果拿去变卖，为孩子送温饱，不料中途却遭警员拦截，这名爸爸为了不被警员取缔，企图以50令吉贿警，结果换来更高代价，被法官重判罚款1万令吉及10天监禁。

这名父亲是一名罗兴亚人，他今早被反贪会押上亚罗士打法庭被控贿赂罪，被告听取控状后表示认罪，并在求情时指他并没有固定工作，家中还有7名年幼儿女要养，当天他无牌驾驶也只是为了要拿清理油棕园后取得的油棕果去卖，换取食物给孩子吃，货车也是他向朋友借的。

承审此案法官再诺宣判后表示，如果被告无法缴付1万令吉罚款，则以100天监禁取代。

被告诺沙蓝被指于今年3月30日下午3时10分，在居林麻坑警察局前面路旁，企图以50令吉向一名执行任务的伍长行贿，作为他因无牌驾驶不被对方采取行动之交易条件，此举已抵触了2009年反贪委会法令第17(b)条文，并可在同一法令24(1)条文下被判刑。

上述条文一旦罪成，可被判监禁不超过20年及罚款不超过贿款的5倍或1万令吉，视何者为高。

据了解，身在异乡的被告今日暂时无法缴还，其亲友将协助他筹集1万令吉罚款，并在近期内帮他换回自由身。