认罪两年没呈报所得税 扁担饭餐厅罚4千 北马新闻

(槟城6日讯）槟州著名扁担饭餐厅甲必丹（Kapitan）有限公司，涉嫌连续两年没呈报所得税予税收局，今日周四上午被控上法庭时俯首认罪，遭罚款4000令吉。

该餐厅董事阿都瓦哈（年约50岁）代表出庭面控。两项控状指他身为该公司董事，却没有依据1967年所得税法令第75条文来履行责任，以及未有遵照同等法令第77A（1）条文，向内陆税收局（LHDN）提呈2013年与2014年的所得税C表格（Borang C），抵触了同等法令第112(3) 条文。

此条文下罪成者，将被罚款至少200令吉或最高2000令吉，或最高6个月监禁，或两者兼施。案情显示，传控者（OKS）身为该公司董事，却没履行纳税者责任，未能在会计年度结账日期的7个月之内，即分别在2013年3月31日与2014年3月31日前，呈报公司的表格C予税收局，而触犯上述法令。

传控者阿都瓦哈今日单独一人现身法庭，没律师代表。他在认罪后求情时仅表示，希望法庭基于他已认错，给予他一个改过自新的机会与轻判。

承审推事莫哈末阿敏判处他每个控状各罚款2000令吉，即合共4000令吉；若不缴交罚款则需以6个月监禁作为替代。被告随后已缴交罚款金及获释。此案代表税收局主控官为索巴多莱。