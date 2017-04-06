警破贩毒集团捕2人 起获市价22万毒品 北马新闻

（槟城6日讯）警方破获贩毒集团，起获市价约22万2000令吉的毒品及7万令吉现金，同时逮捕2名年龄22岁及56岁的华裔男子。

东北县警区主任米尔助理总监于周四召开记者会，指东北县警区肃毒组于周三午夜12时左右，在双溪槟榔地区拦截一辆丰田轿车，并在车内寻获，两包53.2克的水晶状K他命、100颗5仔及120颗摇头丸。警方亦当场逮捕车内的22岁华裔男子。

他指，警方在盘查后，根据口供再突击嫌犯位于北海住家时，从屋内起获少量毒品。警方随后根据情报顺藤摸瓜，突袭位于才能园的一间住家，并逮捕56岁华裔男子，并在屋内一个包包内，起获7万令吉现金。”

他透露，警方随后根据2人口供，发现嫌犯将北海Harbour Place路的一间住家弄成仓库。警方随后从中起获50包共重达1.275公斤的K他命、20包共510克的水晶状冰毒及3425颗近一公斤的摇头丸。

他表示，此次共起获了1.34公斤K他命、510克冰毒、3557颗毒品及107颗5仔，市价约22万2000令吉。 警方相信嫌犯是全职毒贩，他们的毒品主要供应槟城市场，并已运作约5个月。

他指，警方将援引1952年危险毒品法令第39B、39A（1）及12（3）条文调查此案，一旦罪成将被判处强制死刑。2名嫌犯将从周三开始延长扣留7天至本月11日。