美男童失踪20年终证遇害 凶手竟然是父母 国际新闻

（华盛顿6日综合电）美国夏威夷一名男童失踪近20年，当时引起外界极大关注，惟警方一直苦无线索，令事件成为陈年悬案。此案于去年终于取得突破性进展，警方指男童失踪当年已遇害，而凶手竟是其父母。该名狠父近日与检方达成认罪协议，以减刑换取供出其子尸首的下落。

男童彼得失踪时只有6岁，警方多年来都有怀疑他已遭其父母毒手，但未能找到确实证据。夏威夷检方4年前重开调查，他们相信彼得因伤势太重而死于败血性休克。直至去年，陪审团终决定起诉彼得父母谋杀。

检方指，彼得的母亲杰琳是破案关键，她去年被控杀人罪，并与检方达成认罪协议，以减刑为条件向警方供出其夫肯马杀害彼得，并于庭上作证。而肯马最终亦被控杀人罪，警方为寻回尸首与肯马达成认罪协议。肯马承认杀人并供出埋尸位置，可由原本25年刑期减为20年，其中强制刑期为至少6年8个月，惟肯马周三出庭时仍未就埋尸地点提供详情。

早于1996至1997年，已有彼得的亲人担心他被肯马虐待，更指彼得手臂受伤却没接受治疗，以致伤口不断恶化。杰琳亦承认，其子生前受尽虐待，惟她因害怕丈夫会虐打她而没将儿子送医。检方又指，在1997年5至6月期间，肯马和杰琳的4岁女儿曾见到妈妈要为彼得急救，后来就见到彼得被放入一个盒内，但未知原来对方已死。