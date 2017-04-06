抱化武杀害龙凤胎遗体 叙父忍泪说宝宝再见 国际新闻

（大马士革6日综合电）在遭受化武袭击的叙利亚伊德利卜省汗谢洪镇，一名父亲双手环抱一对9个月大的龙凤胎阿雅和艾哈迈德，他摸着他们的头发，并强忍眼泪，向这两具已无生气的婴儿尸体泣不成声地说：“说再见，宝贝，说再见。”

在周二最少导致72人丧生的化武袭击中，阿尔优素福失去了两个孩子、他的妻子和其他亲戚，在一段与美联社分享的短片中，阿尔优素福与他的一对龙凤胎坐在一架客货车的前座，他双眼通红，要求表弟阿拉为他拍下向两婴告别。

这名29岁店主说，空袭发生时，“我就在他们身边，我带他们和他们的母亲到屋外，最初他们清醒，但10分钟后，我们闻到气味”，龙凤胎和他的妻子达拉尔不适。他把他们带到救护站，以为他们将没有事，并去找寻其他家人。他找到两名兄弟、两名侄儿、一名侄女、以及邻居和朋友的尸体，他说：“我救不到任何人，他们现在全都死了。”

不久后，他获告知子女及妻子已死。他的表弟阿拉说，阿尔优素福的身体状况非常差，他因接触毒气要接受治疗。“但痛失妻儿子女，对他的打击特别大。”

特朗普会晤约旦国王 责叙化武袭击侮辱人类

美国总统特朗普周三与到访的约旦国王阿卜杜拉二世会见记者时，谴责叙利亚政权最新的化学武器袭击是对人类的侮辱，并警告说这越过了他很多条底线，不能容忍。

特朗普在记者会上没有详细说明美国将如何应对这些袭击。但特朗普再次批评他的前任人欧巴马，在2013年叙利亚领袖巴沙尔阿萨德使用化武越过“红线”后，未有采取军事行动。特朗普谈到本周的袭击时称，它越过了他的很多条底线。特朗普又在记者会上再度誓言，将毁灭伊斯兰国组织及保护文明。

较早前，特朗普在白宫欢迎到访的约旦国王阿卜杜拉二世时，谴责叙利亚平民遭受化学武器袭击事件，指是对人类的侮辱。特朗普表示，这是中东极令人困扰的时刻。他指袭击骇人听闻，难以言喻，并说这是对人类恐怖的侮辱。

特朗普也感谢约旦国王和他的夫人拜访白宫，声称两人会进行“非常有趣的”讨论。被问及他计划如何回应他指叙利亚总统阿萨德要负责的袭击时，特朗普说，你们将会看到。

叙利亚伊德利卜省一个由反抗军控制的城镇周二遭受化武袭击，造成数以十计平民死亡，是该国6年内战来其中一宗最严重袭击。

若联国不回应化武袭击 美警告或单边行动

美国周三警告，若联合国未能回应叙利亚造成数以十计平民包括儿童在内的怀疑化学武器袭击，美国可能单方面采取行动。

美国大使黑莉在英国和法国要求召开的安理会紧急会议上作出有关警告。她表示，当联合国一直未能履行职责集体行动时，有时会有国家被迫自行采取行动。她没有详加解释。

黑莉在安理会会议上手持一批叙利亚受害者的照片，其中一张显示一名脸上戴上氧气罩的了无生气的孩子，她抨击俄罗斯，指该国没有控制其盟友叙利亚。她问道：“须要再死多少儿童俄罗斯才会关心？”

英国，法国和美国在联合国安理会提出一项决议草案，要求调查在叙利亚的化武袭击事件，但为求有时间与俄罗斯谈判，决定押后表决。但外交官员说，决议草案可能最早在周四表决。

俄罗斯指决议草案“绝对不可接受”，示意若无妥协文本，该国可能否决草案。英国驻联合国大使里克罗夫特说，在安理会的谈判现正继续，预料周三之内不会结束。决议草案支持由禁止化学武器组织展开调查，并要求叙利亚政府合作，提供袭击当天的军事行动资料。