习近平访美行程“快闪” 停留不到24小时 国际新闻

（华盛顿6日综合电）美国总统特朗普与中国国家主席习近平的首度会晤将在美国佛州登场，不过先到芬兰访问的习近平夫妇行色匆匆，6日跟特朗普夫妇共进晚餐后，7日早上会谈，午餐后就搭机回国，停留不到24小时。

根据美方行程说明，习近平与妻子彭丽媛将于美东时间6日下午（大马时间7日凌晨）抵达佛州，特朗普夫人玛莲妮亚将邀彭丽媛茶叙，之后以晚宴接待习近平夫妇。

重头戏是在美东时间7日上午，特朗普与习近平将在特朗普名下产业“海湖俱乐部”内的特朗普寓所会谈，之后共进午餐，习近平午餐后就搭机返回北京。

美方表示，中、美两国领袖第一次会面，旨在增进了解，希望在轻松气氛下互动，特朗普是美国首位上任不到3个月就，和中国领袖会晤的总统，据称中方希望避免在海湖俱乐部久留，而选择车程10分钟的“水棕榈海滩度假村”下榻。

中国领袖到欧、美等海外地区访问，人权团体与示威者总是如影随形，习近平与随员将下榻的地点，当地警方已加强维安并设置围篱，已有“法轮功”成员在现场拉布条，准备“欢迎”习近平。

习特会料不谈一中政策 聚焦朝鲜经贸等议题

在“习特会”前，美方近日罕有地三度在公开场合提到“台湾关系法”，并预期一中政策不会成为会谈焦点。美国联邦众议院台湾连线成员就联名致函，呼吁特朗普再度确认台湾关系法与对台6项保证是美台关系的基石。

对于美国官员连续两日内三度提到“台湾关系法”，还预期一中政策不会成为会谈的焦点。白宫国家安全委员会亚洲事务资深主任波廷格当地时间周三在华府对外国媒体作习特会简报时表示，“我们的一中政策”符合美中3项公报，也符合“台湾关系法”之下，美国对台湾的义务。他又强调，朝鲜、一中、美国对台军售的问题不会有所谓的“交易”。

此外，美国联邦众议院台湾连线147位成员就联名致函并呼吁特朗普，再度确认台湾关系法与对台6项保证，强调美台共同利益与重要策略伙伴关系。