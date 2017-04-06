上海站充满悬念盼惊喜 奔驰法拉利续缠斗 体育新闻

在上海站开跑前，汉密尔顿放松紧张的心情，来到成都一游观赏熊猫。

维泰尔抵达上海站法拉利车队的大本营。

（中国·上海 6 日综合电）两周前在澳洲进行的揭幕战上给人带来惊喜的法拉利能否再度掀翻奔驰车队，此前4次在“上赛道”夺冠的汉密尔顿又能否扳回一城继续巩固自己是中国站最成功车手的位置，相信大家都对本周五掀开的本赛季F1大奖赛第二站中国上海站充满万分期待吧！

自2004年9月亮相一级方程式后，今年已经是“上赛道”第14次承办F1大奖赛。有趣的是在此之前，法拉利和奔驰在上赛道各取得了4次胜利，而本周末不出意外仍将是这两支车队为分站冠军展开较量。众所周知，在墨尔本公园进行的揭幕战中，虽然汉密尔顿赢得杆位，但法拉利却在周日笑到最后，维泰尔利用策略击败汉密尔顿，不仅取得开门红，还帮助跃马取得了自2015年新加坡大奖赛后的首个分站冠军。

上海是汉密尔顿福地

上赛道可以说是汉密尔顿福地，英国人此前共4次在这里登上最高颁奖台。只是去年在这里他并没有遇到幸运女神，在更换变速箱需要接受被罚后退5位的情况下，排位赛又遭遇技术故障，最后只能在末位起步，正赛开始又遭遇撞车，结果五停情况下最后只是以第7名完赛。

奔驰领队：全力以赴击败法拉利

奔驰车队领队沃尔夫周三说，车队上下正全力以赴，希望本周末在上海国际赛车场击败法拉利。

“虽然在墨尔本法拉利表现得更出色，但我们每天都在努力，全力以赴以求能够再次击败法拉利。”他表示，“奔驰在揭幕战上因战术安排不当而丢掉冠军，现在最重要的是切实做好一切工作提升优化车队的表现。”

当然，中国站一向是充满变数的，因为它既有可以飙出极速的大直道，同时也有极具挑战性的弯道，加之天气等各方面不确定因素，一切都让比赛充满悬念，谁能最先找到最合适的赛车平衡和设置，以及对轮胎更为适应，那么谁的赢面就更大。尤其是可能的雨战，或许会让2017年的中国站又书写出一段不平凡的故事。