特朗普安倍通电话 密切注视华处理朝鲜问题 国际新闻

（华盛顿6日综合电）朝鲜周三在中美元首会面前夕，再度试射导弹挑衅，加剧朝鲜半岛的紧张局势。美国总统特朗普周四早与日本首相安倍晋三通电话，强调美国将加强保卫盟友的军力；日本亦会密切关注中国如何处理朝鲜问题。

据悉，特朗普与安倍晋三的通话维持了35分钟。白宫声明表示，特朗普向安倍明确表达美国会以最大军力保卫盟友的决心，并与日本及南韩等盟友站在同一阵线上，应对朝鲜的威胁。

安倍在东京表示，特朗普在电话中再次确认，美国在朝鲜核问题及导弹问题上，保留所有可行的选项。安倍又指出，日本会密切注视中国如何处理朝鲜问题。

美指朝周三实为试射飞毛腿导弹

朝鲜周三向朝鲜半岛东部海域发射1枚导弹，美国和韩国起初一度声称那是“北极星-2型”中程导弹。不过，在同日稍后时间，美国国防官员指该枚导弹是一枚飞毛腿导弹，但试射失败，在飞行中故障坠毁。

该名不愿透露姓名的美国高级国防官员表示：“该枚飞毛腿ER导弹（ER是“延长射程”extended range的意思）飞行了大约60公里，然后在飞行中出现故障，坠入日本海中。”

他又指出，该枚导弹是在新浦附近一个“固定场地”发射。

相比起使用液态燃料的飞毛腿导弹，北极星-2型导弹属于较新型号。北极星-2型使用固态燃料，发射时拥有更大机动性，亦可在较短时间内发射。