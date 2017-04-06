政府再让路给哈迪提呈 “355法令”修正案今天提呈 国内新闻

（吉隆坡6日讯）“355法令”修正案今天提呈！

暂停所有法案的辩论与通过，政府再度让路给伊党主席拿督斯里哈迪阿旺，提呈《1965伊斯兰法庭（刑事权限）修正案》（355法令）！

今日是第13届第5季第1次召开国会会议的最后一日，按照国会惯例，议会期间都是以政府法案和政府动议为优先处理。

然而，昨日原本排在议程表第13项的马江区国会议员的哈迪阿旺提呈《1965伊斯兰法庭（刑事权限）修正案》，随着首相署部长拿督斯里阿莎丽娜今日凌晨1时15分起身动议挪后5项法案及撤销一项法案，哈迪阿旺的私人动议今日成功挤上议程第一项。

这也意味着今日国会在结束上午的问答环节后，在中午12时就会允准哈迪提呈这项私人法案。

值得一提的是，为了让路给哈迪提呈私人法案，政府昨夜不惜停钟，甚至挑夜灯通过二项法案，包括《2017年消费者保护法令修正案》及《2017年旅游税法案》，直至今日清晨5时5分才结束整个国会会议。

今日凌晨1时15分，首相署部长拿督斯里阿莎丽娜起身提出动议，宣布政府将挪后数项法案的通过，包括《2017年家庭暴力法令修正案》、《2017年陆路公共交通法令修正案》、《2017商用车辆执照局法令修正案》、《2017年私人职业介绍所法令修正案》、《2017年法律改革（结婚与离婚）法令修正案》，直至下一次国会会议进行二读。

另一方面，阿莎丽娜也宣布撤销财政部所提呈的《2016年印花税修正案》。

去年的5月26日，首相署部长阿莎丽娜出乎意料地放行给伊党主席哈迪阿旺的私人法案，以让国会辩论伊刑法。不过，在国会批准优先辩论伊刑法法案后，哈迪却要求展延这项法案的辩论。

哈迪阿旺在2015年4月7日的国会会议提呈伊刑法法案，接着同年6月17日的国会会议再次出现这项法案。不过，这两季的国会会议都没有提呈与辩论有关法案。

哈迪阿旺是援引议会常规第49条文，以私人法案的方式，动议修正355号法令，以便让伊斯兰法庭执行伊斯兰刑事法。

如果国会通过法案，丹州政府或其他州属将可落实伊刑法。

现有的伊斯兰法庭法令限制伊斯兰法庭权限，仅能实施最高监禁3年、罚款5000令吉与6鞭的刑罚。

不过，哈迪寻求修正伊斯兰法庭法案第2条文，扩大伊斯兰刑事法庭权限。如此一来，伊斯兰法庭除了可以审理涉及宗教指令（perintah agama）的罪刑外，也可审理有关联邦宪法第9章节州属名单第1项资料里的“任何罪刑”（apa-apa kesalahan）。