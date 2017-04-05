网上贴文1小时引广大关注 婆婆知足常乐冀勿破费 北马新闻

(亚罗士打5日讯)年迈老婆婆知足常乐，尽管双眼近乎失明，与失去工作能力的养子仅居住在简陋破旧的木屋，但只要够吃够花，她已非常满足！

热心网民在《我是吉打人》脸书专页上载“吉打港口路可怜老婆婆，希望各界帮忙”的贴文，不及1小时就引起广大关注，不过这位老婆婆向记者透露，目前她所取得的物资和援助金已足够生活，其处境并没有该热心网民所指的如此凄凉。

马华福利官方彤桂及马华吉州志工团社区服务组主任陈英富看见上述贴文后，第一时间前往老婆婆住家了解，并为老婆婆送暖，送上一张新床、躺椅、枕头等用品，亚罗士打市议员张文忠也到场协助。

现年90岁的老婆婆周亚兰(又称阿兰姨)受询时表示，目前她什么都不缺，对于现况她已满足，只希望身体健康。

她指出，她和养子周耀明每个月都获得福利局援助金，佛教慈济基金会以及吉打港口赛峇峇中心每月也会定时为她们送上物资，其亲戚也会给一些钱援助，她们母子俩都三餐温饱。

“对于热心网民的关心，我非常感激，我知道好心人很多，但我不希望大家为我们而破费，东西够用就好，太多反而会浪费，有时好心人送来的食物，我和儿子吃了三天都无法吃完，太浪费了。”

现年49岁的周耀明也指出，他和年迈母亲只要过着简单生活已知足，现阶段母子俩都够吃够用。

右手脚乏力的他虽然无法工作，但还能帮年迈母亲做些简单家务。

屋里杂物是环境“标记”

屋里的杂物是年迈老婆婆用以辨识周围环境的“标记”！

马华福利官方彤桂、马华吉州志工团社区服务组主任陈英富，以及亚罗士打市议员张文忠原本献议要帮老婆婆清理屋内杂物，但征求老婆婆的同意时，才知道这些杂物对双眼近乎失明的老婆婆如此重要。

老婆婆表示，目前她什么都看不见，只是靠双手触摸身边的物品来辨识屋内各角落，所以那些杂物都不可以丢。

虽然老婆婆双眼只看见黑影，但她还是每天下厨煮给其儿子阿明吃，阿明则负责步行到附近买菜。