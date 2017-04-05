嘛嘛党干案败露 警匪枪战歼2匪 国内新闻

（怡保5日讯）两名活跃多个州干案累累的“嘛嘛党”匪徒，昨晚出来干案时行踪败露，在丹绒红毛丹被警方追捕，与警方发生驳火，最终被警方歼灭。

霹州代总警长拿督哈斯南表示，被歼灭的2匪分别昵称“MISAI”和“GANESH”，年龄介于35至50岁。该党活跃于霹州、槟城、雪州、吉打、森美兰及马六甲等多个州属，截至今年3月共干下打抢、入屋行窃、偷窃车辆及伤人等28项罪案，涉及财物损失高达190万令吉。

他表示，有关28宗罪案，槟城占了12宗、雪州与森美兰各6宗、霹雳2宗，吉打及马六甲各1宗。

他于周三上午召开记者会披露此消息。

他说，由武吉阿曼重案组（D9）及槟城警方联合组成的特别小组是经过数公里追逐，成功在丹拉依谈将匪车拦截及击毙对方。

他指出，这个“嘛嘛党”匪党以凶残的犯案手法闻名，最近一连串干下多宗罪案，在造案时曾严重致伤几名事主，为此武吉阿曼重案组特别成立一个“特别专案小组”，以追捕该匪党成员。

作案手法有计划性 警追捕其他成员

哈斯南说，该党作案手法是有计划性的，通常是先锁定目标，等待时机成熟后再结伴向目标下手，因此相信所击毙的两名匪徒只是该匪党所派出的“探子”，觅机寻找“猎物”后才结伙其他党羽一起干案，警方目前还在追捕其他成员。

他说，昨晚9时30分，2名匪徒共乘一辆灰色丰田Vios轿车在丹绒红毛丹打转，疑是在寻找下手目标。由武吉阿曼重案组（D9）及槟城警方联合组成的特别小组发现该辆疑是“嘛嘛党”成员的匪车后，欲截停调查时，不料车内2名嫌犯在发现警方后企图驾车朝着丹拉依谈反向逃离。

他指出，警方人员随后展开逾数公里的追逐，最终在丹拉依谈一转弯角处追上该匪车并指示嫌犯停车，惟匪车企图撞向警车，结果车辆失控翻覆路边。

“当警方企图接近该车辆时，一名嫌犯忽然向警方开了4枪，而另一名嫌犯则拿起巴冷刀下车企图攻击警方人员，最终警方出于自卫被逼还火而将嫌犯击毙。”

他透露，鉴于当时是属近距离驳火，其中更有两发子弹射在警车上，但庆幸并无警员在此行动中受伤。

被歼灭的2名嫌犯基于并未携带任何身份证明，警方目前还不确定死者真正身份包括种族，警方已套取死者指纹以证实2人身份。

哈斯南也披露，警方从嫌犯身上及车中起获的物品包括一把0.38型口径左轮手枪、6枚子弹及子弹壳、4把巴冷刀、1把斧头、1把撬棍、4组假车牌，2顶绣有警方徽章的鸭子帽、1辆轿车及1件警用荧光背心。

他指出，有关匪车是一辆于2012年在太平报失的轿车，同时该警用荧光背心是警方已多年不用的款式。

出席该记者会者也包括怡保刑事调查主任拉希迪副警监及D9特别调查组拉扎迪警监。