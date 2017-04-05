误信仲介来马任按摩师 中女逾期逗留被扣 国内新闻

（吉隆坡5日讯）一名中国女子来马准备任职合法脚底按摩师，岂料误信仲介公司而没申请到工作准证，结果逾期逗留遭警方扣查。

马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐、马中援助协会秘书长黄斌和理事余家福律师，今日召开新闻发布会劝请来马工作的中国女子，需先查证应聘和仲介公司的合法性。

张天赐说，该会发现许多来自中国偏远地区的女子遭骗来马就业，结果因没有工作准证而被捕，继而需面对1万令吉的罚款或监禁半年。

他说，投诉部今年内已接获3宗类似的投诉，在最新的案件中，一名来自四川的陈小姐（25岁）于去年10月来马，但因逾期逗留而于3月17日被取缔，3月31日被送往加影女子监狱。

他说，陈小姐声称以为雇主已通过仲介公司为她办理工作准证，可是却没有获得工作准证，因此怀疑遭仲介公司欺骗。

黄斌说，马中援助协会去年9月成立至今接获约100宗的投诉案，大多关于婚姻和工作准证的问题。

“大马并不开放中国人到来从事低阶工作如建筑工人和按摩师等职业，因此中国人来马就业必须是进入专业领域如工程师。”