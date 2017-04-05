阿罗拉酒店变外劳宿舍 市厅限30天变回原状 北马新闻

（槟城5日讯）位于武吉占姆的阿罗拉酒店非法变身外劳宿舍，针对此，槟岛市政厅已就该酒店非法转换建筑用途发函予管理机构及业主，要求业主在30天期限里将酒店变回原状，否则当局将援引1976年城市及乡村发展法令第28（2）a条文采取行动。

槟岛市政厅公关局今日发文告指出，自从该局在去年中接获公众投诉，指业者有意把酒店改成外劳宿舍，市政厅即一直进行监督。

文告提及，根据当局调查，该酒店去年还在营业，今年初调查也显示并没有换成宿舍，直到今年3月杪才发现已被换成宿舍。

文告指出，该局已根据1976年城乡规划法令第28（2）（a）条文，发通告给地主及业者，要求对方遵守市政厅于2009年12月19日批准规划准证时列明的用途，即作为服务式公寓（也可作为酒店）。

阿罗拉酒店于去年11月结业，由新业主接手后，有意将酒店打造成外劳宿舍，引起当地民众的忧虑，这将对该区带来冲击问题，如厂巴停在路边导致交通阻塞。这起事件于4月初被揭发后，有民众看见厂巴停靠在酒店前，一批批的外劳步入酒店里，仿佛是“外劳酒店”，当地民众将照片及视频拍摄后，上载至社交媒体脸书上揭露此事。

对此，BAYAN POINT 管理机构主席黄凯翔受访时指出，他们是于周三下午1时许，接获来自槟市政厅的公函，要求业者在30天期限内将建筑里变回原状，否则将罚款不超过10万令吉、或坐牢不超过6个月、或两者兼施。另外，要是业主无法在期限内达到要求，逾期后每日将罚款5000令吉。

他说，阿罗拉酒店新业主也接获同样的公函，他们会尽力配合槟市政厅的要求，并加强督促新业主，将阿罗拉酒店变回原状。

I-SURIA公寓共管机构梁安顺则说，针对阿罗拉酒店新业主发出公函，证明市政厅是有聆听人民的诉求并付诸行动，当地民众对此感到非常高兴。

他强调，当地民众忧心厂巴会导致该区交通堵塞问题，并非有意阻扰新业主的营业方式，然而市政厅严肃看待此事并付诸行动，相信业主将会配合市政厅的指示。