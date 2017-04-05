【独家】诗巫冷冻鸡翅来源 关税局所销毁走私货 国内新闻

（诗巫5日讯）诗巫发生的冷冻鸡翅事件终于找到货源，原来是荷兰进口的走私货。

诗巫兽医局消息指出，基于荷兰之前曾传出禽流感疫情，故我国政府自去年11月30日开始，禁止从荷兰进口禽类食品，而此次被销毁的鸡翅是从荷兰走私到诗巫，因而遭关税局充公与销毁。

消息说，大马皇家关税局诗巫分局查获该批鸡翅是由荷兰走私前来诗巫，而诗巫省兽医局于今年3月30日接收关税局的通知，并前往检查该批鸡翅的情况。

“这批从荷兰走私到诗巫的鸡翅共有5个集装箱货柜，但却只有1个货柜按照报关程序进行了申报。此外，被查的集装箱货柜，每个装载了大约27吨的鸡翅。

“由于这是中央政府发出的禁令，故此这些鸡肉食品一经查证，即遭充公并且销毁程序处理。

消息说，按照一般作业程序，关税局一般采用土埋方式销毁未符合安全食用标准的肉类，且在销毁之前，洒上作为消毒作用的碳酸钙（俗称石灰），使之变质且无法食用。惟据称本局此次因疏忽之故，而未做好这一层善后工作。

据了解，欧洲多个国家于去年度爆发禽流感疫情，位于西欧的荷兰也不能幸免。而除了荷兰之外，我国也禁止从波兰丶英国进口禽类。