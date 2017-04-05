摩托车疑逆驶撞轿车 2骑士重伤送院 北马新闻

(威南5日讯)又一宗逆向行驶惹祸！一辆摩托车逆向行驶，与国产车迎面碰撞，导致2名摩托车骑士重伤，轿车司机则无恙。

威南警方文告指出，上述事件于周二晚上11时，在新邦安拔蚬壳油站出口处发生。逆向行驶的摩托车逆撞上正从油站路口出来的轿车。摩托车上的2人弹至远处，2名骑士的双脚骨折，伤及头部，双双被送往诗布朗再也医院救治。

警方指出，据现场调查报告，逆向行驶的摩托车当时快速行驶，直接与轿车迎面相撞，轿车及摩托车头都严重毁坏。骑士为王文华（译音，26岁）及后座骑士王凯源（译音，16岁）。

较早前，一名6旬男子前往威省扫墓，疑遗漏物品在家，在槟城大桥上掉头逆向行驶遭轿车迎面猛撞，头部重创当场毙命。

陈忠和：近3天3车祸

新邦安拔社委会主席陈忠和向媒体说，新邦安拔祝清坤至仁达优路段的半公里范围，近3天共发生3宗车祸。前两宗是两辆轿车因路滑失控肇祸，昨晚发生的是摩托车反方向行驶引起。

他指出，在周日凌晨1时许，兄弟前后遇祸，仁达优佳美茶室前，一辆轿车撞上灯柱翻覆，车内有2人轻伤。第二宗是哥哥在凌晨3时，接到弟弟发生意外，在祝清坤路口失控撞上路肩再撞树翻覆，因此重伤。