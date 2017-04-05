逾吨鸡翅被埋诗巫空地 居民争相挖取 国内新闻

（诗巫5日讯）逾吨冷冻鸡翅不知为何被填埋在空地，却被居民争相挖取！现场窟窿处处，血水四溢。

日前，砂州诗巫石山路的一块空地，发生众多长屋居民在至少十尺深的泥土里，挖出来历不明的冷冻鸡翅膀。

据媒体报道，该空地在上周五就流传有许多冷藏货柜车将冷冻鸡翅埋在土地的消息，吸引许多长屋居民前往挖掘。

至于货柜车数量，现场谣传3至5辆不等。但如果谣传属实，一辆大型的货柜车可运载超过1000箱至少10公斤装的冷冻鸡翅，这意味着现场或有超过3万公斤的冷冻鸡翅膀。

也有长屋居民向媒体透露，在听闻冷冻鸡翅后便携带工具出发，并挖出尚未解冻的鸡翅。

此外，尽管天气炎热，有居民搭起帐篷继续挖，但有些“出土”的鸡翅膀发出异味，而且截至周三中午，现场腐臭味浓厚，被挖成窟窿地带也看见有血水流出及被丢弃的鸡翅。

无论如何，诗巫乡村议会卫生组官员已展开行动，到现场拍照了解情况；而砂州副首长拿督斯里道格拉斯也做出呼吁，切勿购买和食用有关从地里挖掘的鸡翅。

进口鸡翅满足伊班需求

一名不愿透露姓名的鸡翅膀销售商表示，砂州巫裔及伊班喜爱食用各种烹调方式的鸡翅，故当地市场的需求量偏高，因此怀疑冷冻鸡翅是从国外进口；而砂州兽医局确实有批准进口特定国家的冷冻鸡翅膀，但不清楚进口数量。

“一般销毁鸡翅膀的程序，在埋弃之前都会先喷洒一些化学药物，然后才会将它们销毁，所以这些鸡翅膀千万不要食用，是不安全的。

他担心如果那些鸡翅膀被转卖给任何商家的话，这些鸡翅膀恐怕就会出现在市场上。

他透露，一般本地禽畜业生产并推出市场销售的鸡翅，经业者屠宰後的亦属于新鲜鸡翅，与进口的冷冻鸡翅不同。此外，采用整个集装箱运输，一般乃进口的冷冻鸡翅。

“一般食品会被销毁，不外乎两大因素，即可能有关食品中掺有其它成份如非清真原料，不宜推出市场销售，或国外进口的这批冷冻食品可能被检验不合格，如遭污染等。”