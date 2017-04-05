“没我们就没吉灵万山” 江沙律街头小贩要求原地摆档 北马新闻

（槟城5日讯）“没有江沙律街头小贩，就没有吉灵万山”。

以赖光辉为首的40多名槟岛江沙律流动小贩，不满州政府把之前在江沙律营业的小贩搬迁至吉灵万山内或旁巷营业，周三到光大州政府大厦和平抗议，并提呈诉求书给首席部长林冠英。由首长办公室新闻官再努法卡尔代领。

他们要求槟州政府让他们回到原地摆档，并保留江沙律小贩的摊位。

这些小贩向州政府诉求，指他们需要一向赖以维生，并唇齿相依的江沙律档口。

赖光辉：失去街边摆档文化

赖光辉（42岁）表示，槟州政府把原本在江沙律做生意的小贩搬迁到吉灵万山内与旁巷营业后，小贩生意受打击，同时那里也失去了街边摆档的文化，繁荣不再，因此他们要求州政府让江沙律恢复原本人来人往的原貌，让进步中的槟城，不失原本的色彩。

他表示，他们分别在今年3月9日及3月20日经呈交备忘录予槟州地方政府事务委员会主席曹观友、光大州议员郑来兴、槟岛市长拿督芭提雅、市政厅秘书尤端祥等，但至今皆毫无下文。

“只好第3次提呈诉求，提呈对象则是槟州最有权力的首长林冠英。”

“如果首长还是“没听见”我们的诉求，或会考虑提呈诉求给首长的父亲即行动党国会领袖林吉祥。”

赖光辉当天身穿“与冠英同在”的T恤，并强调他们（小贩）并非与州政府对抗或搞针对。

“我们是支持槟州政府的一群人，只是希望州政府看到我们及给我们一个交代。”

他也建议州政府能让他们在江沙律其中一个地方继续营业，而另一方向则可通车。

“目前州政府把江沙律的小贩档口清空及通车后，发现驾驶人士的车速很快，更亲眼目睹一名前去买菜的乐龄人士，差点被车撞。”

他更提出假设性的问题：“如果有人在那里被车撞，那么谁要负责？伤者可以找州政府吗？”

赖光辉重申，小贩业者只是要求原地摆摊，保留江沙律小贩摊位。

“清空江沙律，让吉灵万山顿失街边摆摊文化，万山繁荣不再。我们需要一向赖以维生并唇齿相依的江沙律。”

他也说，他们在2天内收集300多个签名，包括江沙律业者、小贩和顾客，都要求州政府能网开一面，让小贩继续在江沙律摆档。

当天的和平抗议，有些小贩高举大字报，有些小贩则带孩子前往，向州政府提出保住小贩养活糊口的诉求。

同时，警方一早接获小贩会在中午前往光大州政府办公楼和平抗议，于当天早上约11时30分即开始把通往州政府行政处的入口关掉，及多名警员在该处驻寸 。

也有小贩业者高挂横幅 感谢郑来兴及当局安顿

值得一提的是，这边厢小贩业者举行和平抗议，另一边厢也有小贩业者在该巴刹建筑高挂横幅，以感谢郑来兴及槟岛市政厅妥善安顿小贩。

对此，一名售卖波罗蜜的小贩郭明受访时说，他与多名认同州政府安排妥当的小贩印制横幅，以感谢州政府的安排。

他说，州政府这样的安排，对长期在当地做生意的小贩并没造成太大影响，只是一些流动小贩受影响。

路边摆摊成生活特色 吸引国内外游客到来

小贩业者提呈给林冠英的诉求也提及，吉灵万山已有近一个世纪历史，而该巴刹周遭的路边小贩摆摊也成了道地生活特色与文化，并吸引不少国内外游客的到来。

吉灵万山后的江沙律早市市集堪称州内历史悠久的老市集之一，也是吉灵万山的地标之一。此早市除了本地人外，也有不少国内外游客前往游览和购物，以了解道地槟城人的生活习惯。

江沙律早市市集被搬迁后，无论从新街或汕头街望入都以为那是条空巷，小贩生意必定大受影响，街道的气氛也会变得冷清，间接影响其他迁入万山内和在新规划摆摊区小贩的生意。