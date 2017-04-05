1974/76毕业同学会 8及15日办2文娱活动 北马新闻

（槟城5日讯）鍾灵中学1974/76毕业同学会配合鍾灵百年校庆，将于本月8日及15日分别在葛尼百丽宫广场及双威嘉年华广场举办“同喜共庆”文娱活动。

总务李俊贤指出，这项活动分别在槟岛及威省两地安排两场免费的文娱活动，主要目的是让更多民众有机会欣赏鍾灵三校学生充满华人文化色彩的演出，并与民众做近距离的交流。

他今日在鍾灵三校董事会总务胡万奔、槟城鍾灵中学校长朱圣保、鍾灵独中校长吴维城、北海鍾灵中学校长骆贵清及1974/76毕业校友的陪同下举行新闻发布会。

首场活动定于本周六（8日）傍晚6时至晚上10时，在葛尼百丽宫广场3D喷水池前设下大舞台，由槟城鍾灵中学及鍾灵独立中学学生呈献一连串表演包括华乐、武术、相声、合唱团、管乐、乐队、独唱、弦乐、舞蹈、小提琴演奏及廿四节令鼓表演。

第二场活动则在本月15日（星期六）下午3时至9时30分，于双威嘉年华广场大厅盛大举行，活动内容包括铜乐队演奏、武术、传统舞蹈、扯铃、华乐及独唱。李氏指出，首场活动安排504个座席，第二场则是设有50余张椅子，由于两场活动都是免费入场，因此先到先得。

吴维城则指出，这次的活动安排了40尺成32尺的大舞台，其中数位参与演唱学生曾参加海内外歌唱节目，因此这次的演出具有一定的水准。他认为，这也是让学生透过宣传百年校庆的平台展现才艺的好机会。