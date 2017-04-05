干黄面被征收消费税？伊党议员盼不要通过新指令

（吉隆坡5日讯）伊斯兰党波各先那区国会议员拿督马夫兹促请国会上议院不要通过财政部所提呈的消费税指令，并认为干黄面被征收消费税非常不合理。

昨日国会下议院通过财政部所提呈的消费税指令，即允许宪报颁布新的消费税零税率和豁免名单，而干黄面将从零税率名单中被移除，需征收消费税。

马夫兹在国会的媒体室披露，政府将黄面从零税率名单中移除，这也显示政府基于财务紧迫，而不惜向干黄面征税。

“可见，政府对于人民所面对的生活成本高涨问题一点都不敏感，这将使人民被迫承担更大的负担。”

另外，马夫兹也认为政府征收快熟面消费税非常不合理。他说，昨日财政部在国会也辩论期间也解释快熟面属于干面范围。

“根据2015年的研究，就显示我国人民一天内共消耗360万包快熟面，一年共消耗13亿包快熟面，而今年也可能会破40亿包。快熟面是很多贫困人民的食物，所以征收消费税也很不合理。”

快熟面是在2015年4月开始被征收消费税。另外，随着干黄面即将在零税率名单中移除，可能会引起另一轮涨风。