纳吉：重塑两国外交关系 印度1417亿投资大马 国际新闻

（新德里5日讯）首相拿督斯里纳吉形容，他此次的印度之行非常成功，并重塑两国已有60年历史的外交关系。

他说，他对此行感到十分满意，马印关系得到进化，并呈现多元的面貌，由一、两个领域，发展至各个层面。

他指出，印度总理莫迪认同，两国的关系处在历史最高点，他们非常有信心，它将在未来继续获得提升。

他在结束印度访问前，在新闻发布会上说，此次的印度之行，共签署31项谅解备忘录，总投资额为360亿美元，包括320亿美元（约1417亿令吉）是对我国进行投资，这说明印度政府及该国的大公司，对我国投资和经济气氛的信心。

他透露，我国也努力争取在拉贾斯坦兴建3000公里道路的6个配套，投资额达15亿美元（65亿令吉）。

“这次的印度之行，已证明两国强化和提升现有合作至更高水平的决心，我希望此行将继续给予马印合作更多的动力。”

询及促成如此重大成功的其他因素，纳吉说，这包括莫迪致力于重组印度的经济，并积极鼓励该国的公司到外国进行投资，因为它们原本不具野心，以及依赖本地市场。

他也说，我国不只是一味的由印度引入投资，同时准备好让印度公司参与我国的工程。

询及与来自中国的投资有何不同之处，他说，来自中国的项目是即刻展开，如东海岸的铁路工程今年7月就会动工，而印度公司则是长期的项目。

谈到他与莫迪的密切关系，以及是否会向莫迪请益在最近的地方选举获胜的秘诀，他打趣地说：“我们不会委任莫迪总理为顾问，我可以跟他讨论他的做法……肯定的是，他将跟我分享一些他的秘诀。”

出席者有交通部长拿督斯里廖中莱、卫生部长拿督斯里苏巴玛廉、工程部长拿督斯里法迪拉、外交部副部长理查马力肯。

医药系5%学额开放外籍生

政府同意今年起，本地大学的医学系、牙医系及药剂系开放5%学额予外籍学生。

纳吉说，这是配合高等教育机制开放措施，同时致力打造我国为教育枢纽。

他指出，每间提供上述科系的大学可以开放5%学额，而外籍学生须根据市价缴付全额学费，只有本地学生才能享有学费补贴。

“我国医生人数已过多。本地大学将在这项措施下受惠，包括我国学生可与外籍学生交流。”

他说，这项措施也旨在鼓励有兴趣就读医药相关科系的外籍学生可选择在本地大学升学，同时可增加大学的资金或收入。

纳吉也为我国驻新德里最高专员署大厦主持开幕时提到，这大厦及所提供的设施，一再显示我国并非别人所指的“失败之国”。

“这算是目前我国驻国外最好的办公室。政府提供所有设施予驻外官员及家属，让他们能够履行职责，维护国家形象及利益。”

他举例，我国推行商品及服务税引起争议及被政治化，而印度则将在今年7月推行商服税，其税率分4个等级，从5%至28%。

他解释，我国采取温和的税率，同时有千多样物品免税，因为政府不要加重人民负担。

“印度总理莫迪为了国家利益，敢于改革。当你要管理国家，就必须勇敢。不要担心被批评。”他相信反对党若执政国家，将无能力治理好国家。