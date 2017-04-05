华青商场停车场坠楼 留下钱包3手机车匙等物

（怡保5日讯）一名事业刚起步的华裔年轻手机零件商于今日凌晨2时许，在怡保一商场停车场坠楼，遗下钱包、3台手机及车匙等物，留下谜团。

死者为潘征和（29岁）住在独立园，从事代理手机、维修手机及零件等工作，在5兄弟中排行第4。生前是名勤奋，且不烟酒的大好青年，家属无法接受这事实，不解他为何会踏上不归路，促请警方调查真相。

据悉，案发现场，也是农历新年前2天，一名15岁中学生，在该商场泊车场跳楼轻生现场的附近。死者遗下的3部手机也被跌破，而其叔叔名下给他代步的轿车则留在商场的停车场。

死者的父母今天在兄嫂、弟弟及叔嬏陪同下到怡保苏丹后拜浓医院太平办理领遗体时，对死者的不幸离去，不时伤心落泪。

死者父亲潘顺安（66岁，宰鸡批发商）受访时表示，孩子在昨天失联后，今日清晨曾接到其居住于吉隆坡的弟弟来电，指儿子在警局内，当时他放宽心，以为可能只是涉及一些事，但不料今日清晨7时许才知道孩子发生不幸，令他十分伤心。

他指出，死者是乖巧的孩子，平日除了忙于事业，也协助他宰鸡场的工作，昨早还帮忙他工作，想不到竟是最后一次的相聚。

他说，5名孩子中死者是最乖的，从不吸烟赌博，更不会欠下债务，也未有感情问题，想不通为何会发生此事，希望警方调查。

对于死者的身后事，他说，将会在谦街的古岗州殡仪馆办丧，但目前尚未决定何时举殡。

怡保警区主任岑振强受询时说，警方是今天凌晨2时30分接获消息，此案仍在调查中。＃