全国总商会代表团 鼓励捉紧印度商机 国内新闻

（吉隆坡5日讯）马来西亚全国总商会代表团认为，首相拿督斯里纳吉此次官访印度成果丰硕，不仅促成两国双边贸易与投资再创新高，也为两国工商企业界今后在更广、更深层次的合作带来了新的机遇和动力；而我国11位内阁部长随行访问，也显示出政府对扩展两国关系与商贸合作的高度重视。

该会总会长拿督戴良业深信，马印两国市场蕴藏巨大的发展商机和潜力，我国首相见证了马来西亚和印度企业签署共31项、价值36亿美元的合作谅解备忘录，这反映马印两国在不久的将来会有更多积极的发展合作，因此呼吁大马企业在争取国际商机时更深入了解和抓紧在印度的商机。

戴良业是于4月3日率领代表团出访印度，参加在新德里举行的“马来西亚-印度商务论坛暨午餐会”。此活动乃配合首相官访印度而举行的重要项目。出席者包括马来西亚全国总商会总秘书拿督斯里赛胡先、总财政拿督卢成全以及马来西亚马来人总商会署理会长拿督斯里莫哈末阿拉耶丁等人。

马印贸易额自2003年到2015年增长了4倍多，2015年为120.2亿美元，由于一些波动，2016年贸易总额为107.7亿美元，但两国深信彼此越来越密切的双边关系有望在未来实现150亿美元的贸易总额。

除了论坛之外，马来西亚全国总商会也与印度工商联合会（FICCI）举行会议，进一步增强双方关系与直接对话，积极为马印贸易与投资以及开发东盟地区及以外的机遇进行探讨。马来西亚全国总商会将和印度工商联合会签署谅解备忘录，开展各项实质性双向合作。该会也欢迎印度工商联合会在今年5月，组织创业企业家代表团到访马来西亚，让双方加强联系，落实更多合作项目。

与此同时，马来西亚全国总商会也将和印度工业联合会(CII)以及印度商业总会（ASSOCHAM）建立更密切伙伴关系和沟通平台，积极推动两国工商界之间的贸易和投资合作。