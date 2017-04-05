【第13届霹雳州议会第5季首次会议】希联4动议未纳入议程 议长与火箭3议员舌战 国内新闻

（怡保5日讯）霹雳州议会第13届第5季第1次会议，周三进入第2天会议，行动党因向议长要求延长周五开会时间,以及询问为何没有把4项动议纳入议程，引发议长与3名行动党议员之间约10分钟的舌战。

行动党实兆远州议员拿督倪可汉在议会一开始，即向议长登格斯华丽确认周五会议时间是半天，还是会在下午继续? 在州长回应每天开会的议程表已注明周五开会时间只是半天，倪可汉即提出，要求议长延长辩论时间，以让议员拥有更多的辩论时间，与议长激战了5分钟。

接着，行动党桂和区州议员黄家和与双溪古月州议员梁卓经，也对为何未将希望联盟议员提出的4项动议纳入议程向议长穷追不舍。

两人的齐声抗议，一度被关掉麦克风，双方理论了约5分钟后才告平息，进入下一个议程。

冀议长遵循议会常规 “我尊重州议长!议长要遵循议会常规!”

行动党桂和区州议员黄家和与双溪古月州议员梁卓经，周三在霹雳州议会向议长登格斯华丽追问，为何他两人及甲巴央区州议员倪可敏所提呈的4项动议，没有被列在议会议程表，在被回应这是议长的权力，黄家和即高声作出上述回应。

黄家和：4动议符合常规

黄家和较后发表文告表示，希望联盟议员所提出的4项动议，都是根据议会常规第26条，完全符合议会常规的条规。

“议长登格斯华丽如果觉得动议在技术上不符合程序，可以即刻提出，但是她根本未能指出动议的任何不当之处，就直接把动议排除在外。”

他指出，议会常规是州议会的精神所在，没有人、包括议长或者任何朝野议员，可以超越议会常规。

马汉顺：霹有3338肾病患者 506人等政府医院安排

(怡保5日讯）霹雳州卫生、公共交通、非伊斯兰事务、国民团结及新村事务委员会主席拿督马汉顺行政议员表示，去年霹雳州内共有3338名肾病患者在政府及私人医院接受洗肾服务，当中有682名病者在政府医院接受洗肾服务，并有506名病患在等候政府医院安排洗肾的治疗。

他指出，政府医院的每次洗肾费用是13令吉，至于私人医院的每次洗肾费用则需要160令吉至200令吉之间，对于无法付还政府医院冼肾费用的肾病患者，可以通过社会福利局提出豁免缴费。

他是于周三在霹雳州议会回答仕林区州议员莫哈末乌苏里的口头询问时，这么指出。

他指出，在2015年至2016年间政府在霹州内的政府医院的洗肾中心增添了28台洗肾机，使到去年霹州政府医院的洗肾机总数达到245台。

他说，政府会逐年增加政府医院的洗肾机数目，以解决病患必须等待洗肾服务的问题。