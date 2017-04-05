【悼亡儿】鸟停留手上不愿飞去 妈妈：我知道是他

爱儿长埋黄土三年，到底远去另一个世界后，生活可好？英国妈妈鲁宾逊（Marie Robinson）在爱儿死忌三周年前往坟场悼念，相信自己遇上亡儿「显灵」：一只知更鸟不停在她身边飞来飞去，而且更停在她的手上良久，让她感动得落泪，片段也令人看了心酸。

「周六清早我上车后就大声说：『积克（Jack），请为妈妈显灵』，而我打算当天完成工作后去看看他。」45岁的鲁宾逊娓娓道来这段不可思议的经历，当天下午1时左右她到达积克的坟前，悲伤感觉湧上心头，就当她坐在坟边草地时，一只知更鸟飞了过来。

「那只小小知更鸟在我身边飞来飞去想停在我身上，牠最终停在我的脚上－－牠看来完全不怕我。」从她拍下的片段可见，知更鸟之后飞到墓碑上，当她摊开手掌时，立即飞过来停在她的手上，似有灵性似的，她感动得哭着跟牠说：「你好，你看来多漂亮啊！」

「牠不断望着我的脸，后来就飞上我的膊，轻轻啄了我几下。」鲁宾逊坚信，这是积克显灵安慰她，她又细诉积克患病时，也很喜欢戳她逗乐，她说：「即使当时在医院，我睡在他身旁，他也会用玩具剑飞快的戳我的背，然后向着我咧嘴而笑。」

积克2014年1月确诊有脑瘤，小小生命敌不过病魔折磨，在4月1日离世，终年4岁。鲁宾逊在facebook分享有关影片，写道：「是的，这令我泪流满面了，我当这是积克的显灵。」她的影片感动不少网民，希望她可以振作，为爱儿活出更精彩人生。